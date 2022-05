Vínculos entre las criptomonedas y los bancos son una amenaza para la estabilidad financiera, alerta el BCE

El Banco Central Europeo advirtió que la profundización de los vínculos de la industria de las criptomonedas con los bancos y los gestores de activos supondrá un riesgo para la estabilidad financiera, en la última señal de cómo los bancos centrales y los gobiernos están intensificando su escrutinio del mercado.

El Banco Central Europeo dijo este martes que había emprendido "una profunda inmersión en el apalancamiento de criptomonedas y los préstamos en criptos" y encontró pruebas de que estas actividades se estaban volviendo más arriesgadas, complejas e interconectadas con las instituciones tradicionales .

"Los inversores han sido capaces de manejar la caída de 1,3 billón de euros en la capitalización de mercado de las criptomonedas sin respaldo desde noviembre de 2021 sin incurrir en riesgos de estabilidad financiera", dijo el Banco Central Europeo. "Sin embargo, a este ritmo, se llegará a un punto en el que los criptoactivos sin respaldo representen un riesgo para la estabilidad financiera".

LUNA: qué papel tuvieron los exchanges en el colapso de las criptomonedas



La primera advertencia de este tipo del Banco Central Europeo, publicada en el marco de su revisión semestral de la estabilidad financiera, siguió a mensajes similares de las autoridades estadounidenses y británicas, que se han visto desconcertadas por una serie de recientes colapsos en el mercado de las criptomonedas.



Bitcoin, la criptomoneda más importante del mundo, ha reducido su valor a la mitad desde noviembre y recientemente cayó por debajo de los u$s 30.000 por primera vez desde el verano pasado. La stablecoin más importante del mercado, Tether, perdió momentáneamente su vinculación con el dólar estadounidense, mientras que su rival terraUSD prácticamente se hundió.

El mercado de las criptomonedas ha crecido mucho en los últimos años, con grandes exchanges como Binance y FTX que ofrecen una amplia gama de productos financieros complejos. Los mayores exchanges de criptomonedas del mundo procesaron casi u$s 700.000 millones en operaciones al contado el mes pasado y u$s 1,1 billón en futuros de bitcoin, según datos recopilados por The Block Crypto.

El Banco Central Europeo dijo que los volúmenes de negociación de los activos cripto "han sido en ocasiones comparables o incluso han superado los de la Bolsa de Nueva York o los volúmenes de negociación trimestral de los bonos soberanos de la zona euro".

Al mismo tiempo, algunos exchanges de criptomonedas están ofreciendo préstamos a los clientes para que puedan aumentar su exposición hasta 125 veces su inversión inicial, dijo. Pero "siguen existiendo importantes carencias de información y datos", por lo que "no se puede determinar plenamente el alcance de los posibles canales de contagio con el sistema financiero tradicional".

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo el fin de semana en la televisión holandesa que una criptomoneda "no vale nada, no se basa en nada, no hay ningún activo subyacente que actúe como ancla de seguridad". Fabio Panetta, directivo del Banco Central Europeo, comparó recientemente el sector con un "esquema Ponzi" y pidió una regulación más estricta para evitar un "frenesí de asunción de riesgos sin ley".

El Banco Central Europeo terminará con las tasas negativas en pocos meses, según Christine Lagarde



Los vínculos entre los bancos de la eurozona y las criptomonedas "han sido limitados hasta ahora", publicó el Banco Central Europeo en su informe de este martes. El banco central dijo que algunos bancos internacionales y de la eurozona "ya están negociando y compensando criptoderivados regulados, aunque no tengan un inventario de criptoactivos subyacente".

Añadió que las grandes redes de pago habían "intensificado su apoyo a los servicios de criptoactivos" y que los inversores institucionales estaban "invirtiendo ahora también en bitcoin y criptoactivos de forma más general".

El Banco Central Europeo señaló que, desde el año pasado, los fondos de inversión institucionales alemanes pueden invertir hasta una quinta parte de sus participaciones en criptomonedas, y que estas inversiones se han visto favorecidas por la disponibilidad de derivados y valores basados en activos cripto que cotizan en los exchanges.

Bitcoin: las criptomonedas se extienden en Argentina a pesar de endurecimiento del BCRA



El Banco Central Europeo también citó los riesgos de las finanzas descentralizadas, o DeFi, en las que softwares basados en criptomonedas ofrecen servicios financieros sin el uso de intermediarios como los bancos.

"Los créditos en cripto en las plataformas DeFi se multiplicaron por 14 en 2021, mientras que el valor total bloqueado rondaba los 70.000 millones de euros hasta hace muy poco, a la par que los pequeños bancos europeos periféricos nacionales", dijo. La rehipotecación, en la que la garantía de un préstamo puede volver a ser canjeada por otro préstamo, aumentó las posibilidades de que se incumplan los límites de apalancamiento.

Hasta uno de cada 10 hogares de la Unión Europea "puede poseer criptoactivos" , aunque la mayoría tenía menos de 5000 euros invertidos en el sector, según una reciente encuesta del Banco Central Europeo. Del mismo modo, una encuesta de la Fed publicada el lunes reveló que el 12% de los adultos estadounidenses poseían o utilizaban criptomonedas en 2021 .

La Unión Europea está ultimando una legislación, denominada mercados de criptoactivos, pero el Banco Central Europeo dijo que no entraría en vigor hasta 2024 como muy temparano. "Dada la velocidad de la evolución de las criptomonedas y el aumento de los riesgos, es importante incluir los criptoactivos en el perímetro regulatorio y bajo supervisión con carácter de urgencia", dijo.