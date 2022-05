LUNA: qué papel tuvieron los exchanges en el colapso de las criptomonedas

El colapso de u$s 40.000 millones de la popular criptomoneda Luna subraya el papel crucial que desempeñan los exchanges como guardianes de los activos digitales que están disponibles para los operadores convencionales.

La feroz competencia entre los exchanges ha provocado un fuerte aumento del número de criptomonedas disponibles en las plataformas, que son populares entre los nuevos inversores.

Pero los riesgos de la cotización de las criptos más nuevas -y la falta de regulación en torno a estos activos- se pusieron de manifiesto la semana pasada cuando TerraUSD, una criptomoneda que prometía igualar el valor del dólar estadounidense, quedó prácticamente sin valor, borrando también el de su token hermano Luna, en lo que la firma de investigación CryptoCompare calificó de " la mayor destrucción de riqueza en esta cantidad de tiempo en un solo proyecto en la historia de las criptomonedas" .

Bitcoin: las criptomonedas se extienden en Argentina a pesar de endurecimiento del BCRA



Sus colapsos han centrado la atención en los criterios que aplican los exchanges cuando deciden listar una moneda. A diferencia del mercado de valores, los reguladores desempeñan un papel escaso o nulo en la supervisión de la emisión y el comercio de tokens en la mayoría de las jurisdicciones.

"Creo que toda la industria necesita poner la vara alta cuando se trata de evaluar si cotizan o invierten en stablecoins que están respaldadas por cosas como algoritmos", dijo Lennix Lai, director de mercados financieros en OKX, un exchange de criptomonedas.

Los principales exchanges, como Coinbase, Binance, OKX y Crypto.com, que anteriormente permitían a sus clientes comprar Terra o criptos vinculadas, interrumpieron sus operaciones durante la crisis.

El primer puerto de escala para muchos inversores novatos en criptomonedas son los principales exchanges, como Binance y Coinbase, que dicen que investigan las criptos antes de ponerlos a disposición de sus millones de usuarios.

"Es cierto que estamos listando más y más activos que nunca", dijo Paul Grewal, director legal de Coinbase, durante una entrevista en abril. "Al mismo tiempo, hay muchos, muchos más activos disponibles para su consideración y presentados para su consideración que nunca antes".

Grewal dijo que Coinbase rechazó "muchos, muchos más activos" de los que aprobó. En marzo, añadió 24 nuevos activos para el comercio de los 160 que solicitaron su consideración, dijo.

En total, Coinbase enlistó 164 criptomonedas hasta abril, frente a las 28 de julio de 2020, según los datos más recientes de CryptoCompare. Los exchanges offshore FTX, Bitfinex y Binance tienen más, pero su paquete de criptomonedas ha crecido más lentamente.

El entusiasmo de los operadores por acceder a la última cripto de moda presiona a los exchanges para que incluyan más activos. Las decisiones de las plataformas también ejercen una gran influencia sobre los tokens que ganan tracción. Los nuevos listados en Coinbase a menudo se disparan en el precio a medida que más comerciantes acceden a las criptomonedas, un patrón que algunos analistas han llamado el "efecto Coinbase".

"De repente, se produce una afluencia masiva de liquidez cuando un token aparece en un exchange como Coinbase", dijo Roberto Talamas, investigador de la empresa de datos de criptomonedas Messari.

El CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, ha dicho que tan sólo 50 criptomonedas parecen tener valor real. Pero la mayoría de los exchanges, incluida la de FTX, tienen una lista de varios cientos de activos.

La mayoría de las jurisdicciones tienen pocas normas legales, si es que las tienen, sobre qué criptodivisas pueden cotizar públicamente para que la gente normal las negocie, por lo que los exchanges desempeñan un papel clave en el escrutinio de las monedas. "Si estuvieras en un mundo regulado, tendrías que rendir cuentas de los productos que pones en tu plataforma", dijo un alto ejecutivo de un gran grupo europeo de criptografía.

James Kaufmann, socio del estudio de abogados Howard Kennedy, dijo que la regulación proporciona a las Bolsas un conjunto claro de criterios de cotización que hay que hacer cumplir, mientras que los mercados de criptomonedas funcionan sobre la base de "el comprador se cuida".

"La pista está en el nombre, ¿no? ¿Es un exchange de criptomonedas o una Bolsa de valores?", dijo.

El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, ha dicho que le gustaría que los reguladores dieran directrices sobre la cotización de tokens. Pero hasta ahora, el mayor exchange del mundo ha confiado en la "inteligencia de la gente" para decidir qué monedas incluir en la lista, dijo en una entrevista en marzo.

"Muy a menudo, la gente es mejor juez que nosotros", dijo Zhao, añadiendo que el número de usuarios de una moneda es el criterio más importante para que Binance la incluya en su lista. En una entrada del blog sobre su régimen de cotización, Binance dijo que también somete a los tokens a "rigurosa due diligence".

Gemini, el exchange propiedad de los multimillonarios gemelos Winklevoss, dijo que su objetivo es listar los activos digitales demandados por los clientes, pero también trata de proteger a sus clientes de los tokens peligrosos.

"Si pensamos que hay una amenaza genuina para que los fondos de nuestros clientes estén en riesgo, entonces no avanzaríamos", dijo Brian Kim Johnson, gerente general del equipo Crypto Core en Gemini.

El escrutinio sobre las normas que aplican los exchanges cuando deciden incluir una moneda en la lista se produce cuando la estrategia de añadir más monedas para impulsar el crecimiento muestra signos de flaqueza.

La compra y venta de tokens más pequeños contribuyó a multiplicar por siete el volumen de operaciones en Coinbase el año pasado. Sin embargo, la negociación de lo que el exchange denomina "otras criptomonedas" se redujo a más de la mitad en el primer trimestre, frente a los más de u$s 370.000 millones de los últimos tres meses del año pasado, según los cálculos del Financial Times. La categoría incluye otras criptomonedas aparte bitcoin y ethereum, que no sufrieron descensos tan grandes en las operaciones.

El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, dijo el mes pasado que la plataforma planeaba crear un sistema para que los usuarios calificaran y revisaran los nuevos activos digitales, de forma similar a las reseñas de productos en Airbnb o Amazon. Coinbase cree que el sistema puede "ayudar a crear protecciones adicionales para los consumidores en las criptomonedas", dijo.