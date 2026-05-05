Durante este martes, 5 de mayo de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial. En este martes, 5 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con una lavandera suele aludir a limpieza interior, purificación y deseo de poner en orden asuntos pendientes. Si trabaja con agua clara, indica renovación y alivio; si el agua está sucia o la ves agotada, advierte desgaste emocional y necesidad de límites. El juego tendría que ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional. Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.