El mercado ha evitado las malas noticias provenientes de la guerra y de los riesgos inflacionarios y ha regresado a máximos, dejando ganancias históricas en abril. Con la llegada de mayo aparece la famosa frase “sell in may and go away”, dejando planteada los riesgos en Wall Street sobre los malos retornos que suele verse entre mayo y octubre. Qué papeles recomiendan los analistas para el semestre temido por los inversores. Hay una famosa frase en Wall Street que dice “Sell in May and go away”, indicando que los inversores suelen vender sus posiciones en mayo e irse, dando inicio al periodo vacacional en EEUU y el cual suele ser más turbulento en los mercados. El semestre que va de mayo a octubre tiende a ser peor respecto del semestre que va de noviembre a abril. En los últimos 5 años, las ganancias entre mayo y octubre tienden a ser del 4%, debajo del 5% de ganancia que dio el semestre entre noviembre y abril. En los últimos 10 años la diferencia fue mayor, dejando una rentabilidad del 4% el semestre mayo octubre y del casi 9% del semestre noviembre a abril. En los últimos 20 años, el semestre de noviembre a abril dejó una rentabilidad de más del 4%, cuando el semestre de mayo a octubre subió menos del 1%. En los últimos cinco años se mantiene tal diferencia, con ganancias de mas de 6% en los meses de noviembre a abril y del 1% en el otro semestre. Finalmente, históricamente el semestre de mayo a octubre rindió 2%, cuando el semestre de noviembre a abril dejó una ganancia de 5%. Por lo tanto, el periodo de menor rendimiento está por comenzar y es una señal de alerta para los inversores. Generalmente, el índice de positividad en Wall Street y en los mercados globales en mayo suele ser bastante bajo y con ganancias reducidas. De hecho, se encuentra entre los meses de menor rendimiento en los mercados globales junto con febrero, junio, agosto y septiembre. En cambio, los meses de abril suelen dejar mayores ganancias en los mercados internacionales. Lo interesante de la estadística en relación a mayo es que, si dicho mes suele estar antecedido por un buen abril, las ganancias en el mercado podrían mantenerse. La consultora internacional Carson detalló que, si se da un buen abril, las ganancias en mayo podrían mantenerse. Esto significa que cuando el mes de abril tiende a subir más de un 5%, las ganancias en mayo suelen ser de 2,6% en promedio. Además, el promedio del semestre abril a octubre suele ser de 6,6% en promedio y una ganancia del 12,5% el resto del año. Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, explicó que la frase de “sell in maya and go away” es una frase muy utilizada en Estados Unidos que sugiere una menor performance del mercado en estos meses . Sin embargo, agregó que en los últimos años no se viene cumpliendo de forma consistente. “Hoy no vemos un potencial alcista claro para mayo. El mercado sigue muy condicionado por la incertidumbre geopolítica, en particular por la evolución del conflicto con Irán. El potencial de suba podría aparecer si hay una resolución de ese conflicto. En ese escenario, sí podríamos ver un rebote más claro en acciones. Por el momento, mantenemos una postura de ´Wait and see´ en Estados Unidos”, dijo Lazzati. La llegada del temido mes de mayo llega justo en un momento en el que el S&P500 haya tenido su mejor mes desde la pandemia al avanzar más de un 10% en abril, haciendo caso omiso a todo el escenario adverso relacionado con la guerra y los riesgos inflacionarios desatados a partir del rally del petróleo. Esto significó que la baja durante la guerra fue nuevamente una oportunidad de compra, incluso a pesar de los temores de una escalada bélica mayor y de riesgos inflacionarios más severos que podría obligar a la Reserva Federal a tener que aplicar una política monetaria más agresiva. Este impresionante rally en medio de la guerra vuelve a reforzar la idea de que estar comprado en acciones de EEUU incluso a pesar del inicio de la guerra vale la pena, evitando querer adivinar cual va a ser el próximo movimiento de corto plazo del mercado. Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, consideró que la situación sobre la guerra sigue ameritando un monitoreo cercano, y los riesgos no son menores. “Si bien creemos que podrían faltar meses (o años) para una resolución “final” de todos los puntos en disputa, podría haber lugar para un relajamiento de condiciones mutuas. Además de la guerra en Medio Oriente, foco de todo el mundo hoy por hoy, la incertidumbre en el mercado de crédito privado internacional, el impacto económico de la IA, así como la macro y política local e internacional, serán todos temas para monitorear muy de cerca”, comentó Franco. Los analistas de Baires Asset Management advierten que con un S&P 500 en máximos históricos, la complacencia del mercado es el mayor riesgo. De esta manera, recomiendan selectividad a la hora de comprar papeles locales. “No es momento de comprar ‘el mercado’ a ciegas, sino de realizar una rotación selectiva. El rally del 10% ha llevado las valuaciones (Ratio P/E) a niveles de “perfección”. Esto significa que cualquier dato económico que no sea excelente puede provocar una toma de ganancias saludable”, indicaron. De esta manera, y en lugar de comprar el índice, desde Baires Asset Management prefieren buscar sectores con rezago relativo o empresas con generación de caja que actúen como refugio si la volatilidad regresa. “La clave de este trimestre no será cuánto más puede subir el índice, sino qué empresas tienen la generación de caja suficiente para sostener estas valuaciones”, dijeron. En ese sentido, destacan a tres papeles puntuales tales como Vista, Alphabet (Google) y Walmart “Vista Energy (VIST) es nuestra convicción principal. A pesar de los récords en EE.UU., el sector energético ha tenido un rezago relativo que Vista está capitalizando con fundamentos propios. Con el petróleo Brent consolidado arriba de los USD 100 por el factor Ormuz y una eficiencia operativa creciente en Vaca Muerta, VIST opera con un múltiplo de valuación (P/E cerca de 10x) que sigue siendo muy atractivo frente a sus pares globales”, detallaron. Mientras, un driver clave que sigue pesando en el mercado es la temporada de balances y en la que, hasta ahora, más de la mitad de las empresas del S&P 500 ya presentaron sus números. De ese total, el 84% superó las expectativas en beneficios. El 97% de las compañías del sector tecnológico reportaron mejores ganancias de lo esperado, junto con el de salud (94%), energía (92%), servicios de comunicación (90%), consumo básico (84%), entre otros. En lo que respecta a los ingresos, 81% de las compañías reportó ventas por encima de lo esperado, según datos de FactSet. El 94% de los balances presentados por compañías del sector tecnológico reportaron mayores ingresos de lo esperado, seguido por el de salud, (91%), consuo (90%), servicios a la comunicación (90%), energía (83%), materiales (83%), e industria (82%). Por lo tanto, y dado que la guerra aparentemente dejó de ser un driver clave, hoy el mercado vuelve a ver con mayor atención los fundamentals de las compañías y las perspectivas que se plantean para adelante para dichas empresas. En ese sentido, los números en detalle de las empresas y las perspectivas anunciadas por los directivos de dichas compañías resultan clave en este momento. De esta manera, los balances vienen trayendo buenas noticias para los inversores. Lisandro Meroi, Analista de Research de TSA Bursátil, explicó que, con los índices de Wall Street en máximos históricos, y después de que el S&P 500 encadenara 5 semanas consecutivas con retornos positivos, el mercado parece restarles importancia a los acontecimientos ligados al conflicto geopolítico en Medio Oriente, en medio de una sorprendente temporada de balances corporativos. En cuanto a los balances presentados por las compañías, Meroi explicó que los reportes vienen mejor de lo esperado y mantienen el optimismo sobre la resiliencia de las empresas. “Mientras los balances sigan firmes y el clima permita pensar en una política monetaria más laxa, el combo debería ser muy bueno para las acciones. Sin embargo, el punto de la política monetaria no parece estar resuelto todavía, a juzgar por los comentarios de los bancos centrales la semana pasada. Hay que tener presente que en el corto plazo podemos tener algunos saltos de volatilidad hasta que no se cierre definitivamente el frente geopolítico”, dijo Meroi. Matias Waitzel, socio de AT Inversiones, coincidió en que la temporada de balances del primer trimestre está siendo excepcionalmente sólida y remarcó que el 84% de las compañías superó estimaciones. “Para el resto de 2026, los analistas proyectan una expansión de ganancias del 18,6%”, dijo. En ese marco, Waitzel entiende que hay tres nombres lucen particularmente atractivos después de las correcciones de febrero y marzo entre las que remarcó a Spotify, Meta y Microsoft. “Meta y Microsoft bajaron por razones de valuación. Ambas vienen expandiendo márgenes trimestre a trimestre impulsadas por IA, con múltiplos forward por debajo de sus promedios históricos pese a tener la mejor visibilidad de ingresos de sus historias”, dijo. Además, agregó que Spotify, en cambio, corrigió más del 20% desde máximos por el temor a que los aumentos de precio frenasen usuarios, pero los datos de retención mostraron que esa elasticidad era mucho menor de lo esperado. “El margen bruto de Spotify sigue expandiéndose y el potencial de generación de caja aún no está reflejado en el precio”, detalló. Finalmente, remarcó que los tres nombres comparten algo clave en este contexto geopolítico y es que ninguno tiene exposición a Ormuz ni al precio del crudo. “En un mercado que puede sacudirse en horas por el conflicto en Medio Oriente, esa resiliencia de modelo de negocio vale más de lo que el múltiplo sugiere”, indicó Waitzel.