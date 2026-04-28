Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el martes que abandonaban la OPEP tras casi 60 años, asestando un golpe significativo al cártel petrolero. La dramática decisión del Estado del Golfo, tercer mayor productor de la OPEP, pone de manifiesto sus frustraciones de larga data con el grupo de exportadores de petróleo por las cuotas de producción y sus tensiones latentes con Arabia Saudita. La medida llega en un momento en que el mundo enfrenta su mayor crisis energética en décadas, desencadenada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz por parte de la república islámica, a través del cual transita normalmente alrededor de una quinta parte del petróleo mundial. Los EAU, que producían 3,4 millones de barriles de petróleo por día antes de la guerra, han expresado durante varios años sus frustraciones con la OPEP y su malestar por las cuotas de producción del cártel, que les han impedido exportar mayores volúmenes de crudo. “Los Emiratos no estaban contentos de tener que restringirse, sobre todo cuando querían bombear más y los saudíes querían bombear menos”, dijo Firas Maksad, director de Oriente Medio en Eurasia Group. “Algunas de las diferencias políticas se han amplificado por las distintas posiciones ante la guerra en respuesta a la amenaza iraní, con los EAU apostando firmemente por Estados Unidos e Israel, mientras otros diversifican y se cubren las espaldas.” Si bien todos los Estados del Golfo quedaron impactados y enfurecidos por los incesantes ataques con misiles y drones de Irán sobre su territorio, los EAU adoptaron posiblemente la línea más dura frente a la república islámica. La visión en Abu Dabi es que el conflicto reveló qué socios eran confiables y cuáles no, mientras el Estado del Golfo soportaba los implacables ataques iraníes con misiles y drones. Los EAU también anunciaron que abandonarían la OPEP+, que incluye a Rusia, señalando así la frustración de Abu Dabi con el apoyo de Moscú a Irán durante el conflicto. El ministro de Energía de los EAU, Suhail al-Mazrouei, dijo al FT que la decisión era una “decisión nacional soberana basada en la visión estratégica y económica de largo plazo de los EAU y en la evolución de su perfil energético”. “Hemos sido activos dentro del grupo y hemos respaldado todas sus decisiones, pero ha llegado el momento de mirar hacia el futuro”, agregó. “El momento nos parece oportuno porque tiene un impacto mínimo sobre todos los productores.” El impacto de la decisión de los EAU no quedará claro hasta que el Estrecho de Ormuz vuelva a estar completamente abierto y la región pueda exportar petróleo y gas con normalidad. Actualmente, el Estado del Golfo exporta alrededor de la mitad de sus volúmenes habituales debido al cierre del paso estratégico. Sin embargo, Jorge León, responsable de análisis geopolítico en Rystad Energy y exfuncionario de la OPEP, afirmó que el cártel quedaría “estructuralmente más débil” sin los EAU, ya que Arabia Saudita sería el único miembro restante con capacidad de producción excedente. Los mercados petroleros podrían volverse más volátiles a medida que la capacidad de la OPEP para suavizar los desequilibrios de oferta disminuya, señaló León. Los EAU aportan aproximadamente el 12% de la producción total de la OPEP. Los EAU habían amenazado anteriormente con abandonar la OPEP y llevaban varios años en desacuerdo con Arabia Saudita por las cuotas de producción. Los analistas señalan que la guerra ha acelerado dinámicas que ya existían antes. Los EAU han sostenido desde hace tiempo que deben exportar al máximo para monetizar el recurso, financiar su próxima etapa de desarrollo y prepararse para un orden post-petrolero. Pero la OPEP, con Arabia Saudita como líder de facto, impuso cuotas de producción para sostener los precios del crudo, limitando la producción de los EAU. Riad necesita precios considerablemente más altos —cercanos a los u$s 100 por barril— para equilibrar sus cuentas que la más rica Abu Dabi. Las relaciones de los EAU con Arabia Saudita se deterioraron notablemente cuando las tensiones entre las dos potencias del Golfo estallaron abiertamente en diciembre y enero en una disputa por su respaldo a facciones rivales en Yemen. La brecha pareció ceder cuando los Estados del Golfo se unieron en su indignación ante la agresión iraní contra sus vecinos árabes. Pero las tensiones han vuelto a aflorar a medida que la guerra exacerbó las frustraciones emiratíes con ciertas instituciones multilaterales y regionales. El Estado del Golfo ha sufrido el mayor peso de los ataques de represalia de Irán, con la república islámica disparando más de 2.000 misiles y drones contra los EAU. Abu Dabi ha criticado abiertamente lo que considera la débil respuesta de los Estados árabes y musulmanes. Eso ha generado especulaciones sobre un posible congelamiento de la membresía de los EAU en la Liga Árabe y el Consejo de Cooperación del Golfo. El país anunció su decisión de abandonar la OPEP mientras los líderes del CCG —que incluye a los EAU, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Omán y Baréin— se reunían en la ciudad de Jeddah para discutir la guerra con Irán. “Después de atravesar 40 días de bombardeos, habrá mucha reflexión. Ya ha habido reuniones sobre qué viene ahora”, dijo Abdulkhaleq Abdulla, académico y comentarista emiratí. “Se ha estado pensando en quién realmente estuvo a nuestro lado y quién no, a nivel regional y global, y realmente necesitamos fortalecer las relaciones con quienes vinieron públicamente en nuestra ayuda.”