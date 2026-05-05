Mientras el lujo vuelve a elegir a Buenos Aires como capital de la región y sin trabas a las importaciones, Pandora, la marca que llegó a la Argentina en 2018, ya definió sus planes para los próximos tres años y en esos objetivos se encuentra la apertura de cinco nuevos locales en 2026. Justamente, como marca de lujo accesible, el objetivo de Pandora es poder llegar a muchas más personas ya sea desde la posibilidad de contactar con la etiqueta con más puntos de venta como así también por los precios. Es una de las pocas etiquetas de alta gama que están presentes en el país de manera directa y en estos ocho años crearon una red de 34 puntos de venta: 12 tiendas y 22 kioscos en diferentes puntos de la Argentina. Justamente, en 2024, la marca reconocida por sus brazaletes y charms personalizables, abrió 12 puntos de ventas, mientras que, en 2025, fueron ocho las tiendas inauguradas. “Estamos desde 2018 en el país y pasamos por distintos momentos. Y no vamos a parar ahí”, dijo a El Cronista Carlota García, directora de Ventas por País y Gestión de SAM, CAM y Travel Retail, quien justamente fue una de las responsables de la apertura del primero local en la Argentina, en el Paseo Alcorta. “La llegada de nuevas etiquetas de lujo al país reafirma que la apuesta de Pandora era la correcta”, agregó la ejecutiva, quien detalló el plan. “Para los años próximos -2027-2028- quizá no haya tantas inauguraciones de tiendas, pero si queremos seguir evolucionando con la marca”. La responsable de ventas hace una radiografía del lujo en el país: “nunca fue un tema de volumen, pero la Argentina siempre fue un mercado formador de estilo, un referente en la región”. Con respecto a Pandora, García asegura que es uno de los países donde más están creciendo. En 2025 la marca creció orgánicamente un 40 por ciento. De hecho, si bien la resolución del Gobierno de quitar el impuesto al lujo favoreció a la marca como a muchas otras, la ejecutiva aseguró que, más allá del impuesto, Pandora hizo un ajuste más importante en los precios gracias a eficiencias internas. “Hoy los valores en la Argentina son bastante comparables a los de países cercanos”, dijo García. Justamente, la marca que es una de las más elegidas para hacer regalos -hoy representa casi un 50% de su facturación- tanto por sus precios como por la posibilidad de personalizar sus productos quiere profundizar la propuesta y de ahí la necesidad de transformar los puntos de venta pequeños -formato kiosco- en locales más grandes. “Queremos ofrecerles a nuestros clientes una experiencia muchísimo más personalizada y para personalizar nuestros productos algunos locales ya tienen máquinas de grabado y el objetivo es que cada vez la tenga más tiendas”, señaló García. Si bien en Buenos Aires es donde la marca tiene mayor presencia, también está en Córdoba, Mendoza, Neuquén, Jujuy, Tierra del Fuego, Tucumán, entre otras provincias. La tienda del Abasto Shopping tiene el nuevo formato de diseño y próximamente estarán remodelando la de Unicenter. “Si bien nuestro fuerte son los brazaletes y los charms, somos una casa de joyería completa y este nuevo formato de locales nos permite mostrar todas las colecciones que tenemos; además del sector de grabado que permite que tu joya sea aún más personal”, explicó García. Para este año, las próximas aperturas serán en Portal Salta, Devoto, Mar del Plata y en el Solei.