Construir una casa desde cero en 2026 se convirtió en un desafío financiero que combina inflación, dólar y decisiones técnicas. Aunque existen referencias oficiales sobre el costo del metro cuadrado, especialistas del sector advierten que esos valores suelen quedar lejos del costo real de una obra. Según un informe de la Asociación de Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (APYMECO), correspondiente a enero de 2026, el precio del m2 alcanzó los $ 2.019.993,42 más IVA. De acuerdo al portal especializado Mi Obra, saber cuánto cuesta construir por metro cuadrado permite armar presupuestos más precisos y tomar decisiones sobre cuándo y dónde invertir. A partir de un modelo de análisis basado en inteligencia artificial, el sitio relevó la evolución reciente del costo de construcción en la Ciudad de Buenos Aires. Los valores muestran una tendencia alcista sostenida en 2026: Por su parte, el arquitecto independiente Francisco Sabato advierte que el costo es más alto: “Entre profesionales, mano de obra y materiales está aproximadamente en u$s 1500 el m² en promedio”. En paralelo, los precios del mercado inmobiliario también reflejan esa tensión. En cifras más concretas, el metro cuadrado de propiedades usadas se ubicó en torno a los u$s 2219 en CABA, mientras que el valor de los inmuebles en construcción (en pozo) promedió los u$s 3095/m², según datos de Zonaprop. El presupuesto total de una casa puede variar según el sistema constructivo, pero en términos generales se divide de la siguiente manera: En viviendas de gama alta, Sabato revela que el gasto es diferente: “Tenés un 20% o 25% en aberturas, otro 20% en hormigón y el resto en albañilería, instalaciones y demás”. Esto muestra que no hay una única estructura de costos, sino que depende del nivel de calidad, el diseño y la tecnología aplicada. Uno de los principales problemas al encarar una obra es que el presupuesto inicial rara vez se cumple. “Nunca se respeta al 100%”, advierte Sabato, marcando una de las claves del proceso constructivo. Entre los gastos que suelen quedar afuera del cálculo inicial se incluyen: Por eso, muchos especialistas recomiendan contemplar un margen adicional del 20% al 30% sobre el presupuesto original. El valor de los materiales sigue siendo una de las variables más volátiles. Según relevamientos recientes, estos son algunos de los precios actuales: Los precios varían constantemente por factores como la inflación, la demanda estacional y la disponibilidad de insumos, lo que obliga a recalcular presupuestos de forma permanente. En el contexto actual, la decisión de construir no siempre es la más conveniente. Según Sabato, “conviene comprar y remodelar”, ya que muchas propiedades nuevas o con poca antigüedad terminan siendo más baratas que construir desde cero. Además, señala que “en este momento no es negocio construir para vender”, ya que es mucho más económico conseguir una vivienda a estrenar o con muy poca antigüedad. El impacto de los costos ya se siente en la actividad: “Hoy en día la gente está construyendo menos. Cayó mucho la construcción, y más obras desde cero”, explica el arquitecto. En este escenario, empiezan a ganar terreno alternativas más económicas y rápidas, como la construcción en seco. “Los materiales más accesibles son los del sistema steel frame. Es más rápida y tenés ahorro en jornales”, destaca. La ubicación también influye en el presupuesto. Sabato señala que “los barrios más accesibles son los que están próximos a zonas de producción de materiales o zonas céntricas con buen acceso a corralones”. Esto permite reducir costos logísticos, uno de los gastos indirectos que más inciden en el total de la obra.