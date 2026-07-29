Un grupo de empresarios e inversores tecnológicos impulsa uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos de Estados Unidos. Se trata de California Forever, una iniciativa que propone construir una nueva ciudad desde cero en el condado de Solano, al noreste de San Francisco, con capacidad para albergar cientos de miles de habitantes.

El plan contempla el desarrollo de más de 170.000 viviendas, la creación de 570.000 empleos y la construcción de un astillero de gran escala, además de zonas industriales, parques, escuelas y una amplia red de transporte.

Multimillonarios planean construir una megaciudad desde cero

California Forever es un proyecto impulsado por la empresa California Forever, respaldada por un grupo de multimillonarios e importantes inversores de Silicon Valley. Su objetivo es desarrollar una ciudad completamente nueva sobre terrenos adquiridos durante los últimos años en el condado de Solano, una zona ubicada entre San Francisco y Sacramento.

California Forever es uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos planteados en Estados Unidos en las últimas décadas. California Forever

Tendrá más de 170 mil viviendas, 570 mil empleos y hasta un astillero de gran escala

El plan maestro contempla un desarrollo urbano de gran escala. Entre las principales cifras anunciadas figuran:

Más de 170.000 viviendas

Aproximadamente 570.000 puestos de trabajo

Un nuevo astillero destinado a fortalecer la industria marítima estadounidense

Parques y espacios públicos

Escuelas

Hospitales

Centros comerciales

Oficinas

Industrias de alta tecnología

Los desarrolladores sostienen que la ciudad estará diseñada para favorecer los desplazamientos a pie, en bicicleta y mediante transporte público.

¿Quiénes financian California Forever?

El proyecto cuenta con el respaldo de varios empresarios e inversores vinculados al sector tecnológico. Entre ellos se encuentran figuras conocidas del mundo de Silicon Valley, fondos de inversión y emprendedores que consideran necesario aumentar significativamente la oferta de viviendas en California.

El proyecto continúa atravesando distintas etapas de planificación, aprobación regulatoria y negociación con las autoridades locales antes de poder iniciar las obras. Por el momento no existe una fecha definitiva para el inicio de la construcción.