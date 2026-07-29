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Al momento de viajar a Estados Unidos, mexicanos, colombianos, venezolanos y cualquier interesado en conocer este destino no sólo debe verificar la validez de su visa americana, sino también la vigencia que tiene su pasaporte y los requisitos específicos de entrada que aplican a cada país.

Contar con este documento es un paso clave para evitar inconvenientes con las autoridades y también con las diferentes aerolíneas, que solicitarán que la identificación internacional se encuentre en fecha y en excelentes condiciones físicas para poder habilitar el traslado.

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Qué deben hacer quienes tengan visa vigente pero un pasaporte vencido

En estos casos, la instrucción del Departamento de Estado es viajar con dos pasaportes, el que tiene la visa americana vigente y el pasaporte nuevo. Intentar viajar con un pasaporte vencido resultará en la imposibilidad de realizar el traslado, por lo que es esencial verificar a tiempo este dato para renovar en caso de que resulte necesario.

Cuando se viaje con documentación doble, el pasaporte válido y el caducado con el visado deben presentarse al Oficial de Inmigración de Aduanas y Protección Fronteriza, que revisará el visado del pasaporte y si otorga la admisión sellará el nuevo documento con “VIOPP”, que significa “visado en otro pasaporte”.

Las autoridades revisarán ambos pasaportes y sellarán el que no contenga la visa americana.
Las autoridades revisarán ambos pasaportes y sellarán el que no contenga la visa americana.Shutterstock

Otros puntos esenciales que las autoridades revisarán para habilitar el viaje

Antes de autorizar cualquier viaje de este tipo, las autoridades tendrán en cuenta otros aspectos básicos, tales como

  • Pasaporte sin roturas ni marcas extra oficiales
  • Documentos de identidad necesarios según cada destino
  • Coincidencia plena entre los datos declarados y aquellos que figuran en los documentos
  • Permisos y visados al día, según corresponda en cada caso
  • Cumplimiento de todos los requisitos sanitarios y de equipaje
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