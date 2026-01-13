Los jefes de bancos centrales a nivel global afirmaron que “se mantienen en plena solidaridad” con Jay Powell, en una muestra de respaldo sin precedentes luego de que autoridades estadounidenses abrieran una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal .

Gobernadores de bancos centrales de 11 instituciones emitieron el martes una declaración en la que señalaron que “ se mantienen en plena solidaridad con el Sistema de la Reserva Federal y su presidente, Jerome H. Powell ”, quien ha sido blanco de reiterados ataques por parte de la administración de Donald Trump.

“La independencia de los bancos centrales es una piedra angular de la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a los que servimos”, indicó el comunicado.

Entre los firmantes figuran la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde; el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey; el titular del Banco de Canadá, Tiff Macklem; y Pablo Hernández de Cos, director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS).

Lagarde firmó en representación del BCE y también de los 21 bancos centrales nacionales que integran la zona del euro.

Fiscales estadounidenses lanzaron una investigación penal contra Powell por una remodelación de la sede de la Fed valuada en u$s 2.500 millones , lo que intensificó de manera abrupta los ataques de la administración Trump contra el banco central.

Powell, quien en ocasiones anteriores había minimizado las tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó la investigación al considerarla un pretexto destinado a quitarle a la Fed su independencia en materia de política monetaria.

El mandato de Powell como presidente de la Fed finaliza en mayo y aún no se anunció a su sucesor por parte de la administración Trump. Sin embargo, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional y aliado de Trump, y Kevin Warsh, ex integrante del directorio de la Fed, son señalados ampliamente como los principales candidatos.

Trump enfrenta un creciente rechazo en el Capitolio por la investigación del Departamento de Justicia, incluso dentro de su propio partido. Senadores republicanos, entre ellos Thom Tillis, de Carolina del Norte, y Lisa Murkowski, de Alaska, expresaron públicamente su preocupación por los riesgos de poner en peligro la independencia de la Fed.

Tillis afirmó que se opondrá a la confirmación de cualquier nominado al banco central hasta que el asunto se resuelva , una postura que fue respaldada por Murkowski.

El Financial Times informó el lunes que la investigación habría galvanizado a funcionarios de la Fed para resistir los ataques de Trump y que podría llevar a Powell a permanecer como gobernador hasta 2028, según fuentes al tanto del tema.

John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, defendió a Powell el lunes por la noche, al describirlo como “un hombre de integridad impecable” .

También advirtió que la historia ha demostrado que, cuando los intentos de socavar la independencia de los bancos centrales han tenido éxito, a menudo han derivado en “resultados económicos muy desafortunados”.

Los otros firmantes de la carta del martes fueron los jefes de los bancos centrales de Suecia, Dinamarca, Suiza, Corea del Sur, Australia y Brasil. François Villeroy de Galhau, titular del Banco de Francia, firmó en su calidad de presidente del consejo del BIS.