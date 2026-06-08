Gobierno de EE. UU. aprueba construcción de nueva base naval en América Latina por $1,500 M. (foto: archivo).

En esta noticia La advertencia de Trump tras los ataques

A pesar de los pedidos de moderación del presidente estadounidense Donald Trump, Israel e Irán volvieron a atacarse este lunes por primera vez desde el alto al fuego en la guerra de Oriente Medio.

Luego de semanas de negociaciones para intentar terminar el conflicto, la región se incendió nuevamente a raíz de un bombardeo israelí sobre los suburbios de Beirut el domingo , al que Irán respondió con misiles.

Ayer, Israel atacó los suburbios del sur de Beirut sin previo aviso, días después de que el acuerdo de alto el fuego en Washington entrara en vigor y pese a una solicitud de Estados Unidos de no atacar la capital del Líbano.

Omitiendo la petición de Trump de frenar la escalada, en la madrugada del lunes se registraron explosiones en Jerusalén, mientras el ejército israelí interceptaba una nueva oleada de misiles iraníes.

Tanto las Fuerzas Armadas de Israel como medios iraníes reportaron que Israel atacó una planta petroquímica en Mahshahr , al suroeste de Irán.

La advertencia de Trump tras los ataques

“ Israel e Irán deben dejar de disparar de inmediato ”, escribió el presidente estadounidense este lunes en su red Truth Social. El mensaje llega tras una mañana en la que ambos países intercambiaron numerosos bombardeos.

En un nuevo mensaje, Trump afirmó que “tanto Israel como Irán buscan un alto el fuego inmediato”.

Donald Trump obligará a miles de extranjeros a salir de Estados Unidos antes de obtener la residencia legal. Fuente: EPA/Sipa USA POOL SAMUEL CORUM / POOL

El mandatario indicó que las negociaciones finales sobre la paz están en marcha, aunque advirtió que “la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas”.

Trump señaló que el bloqueo se mantendrá vigente hasta alcanzar un acuerdo definitivo y remarcó la necesidad de que “todo avance con rapidez”.

Horas antes de nuevos bombardeos, Trump había solicitado a Israel no responder a los misiles lanzados por Teherán, según una entrevista telefónica con el periodista Barak Ravid.

“Voy a llamar a Bibi ahora mismo y decirle que no responda”, afirmó Trump, empleando el apodo del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. El propio Trump subrayó: “Israel tuvo su ataque e Irán tuvo el suyo. No necesitamos otro”.