Suba de tasas de la Fed: por qué los economistas creen que lo peor ya pasó... pero siguen preocupados

Los economistas pronostican que los bancos centrales se inclinarán por un endurecimiento monetario más gradual, ya que las recientes subas de tasas 'jumbo' muestran signos de control de la inflación y los funcionarios reconocen la creciente amenaza de recesión.

Tras las últimas reuniones de los bancos centrales y el enfriamiento de la inflación en Estados Unidos hasta el 7,7% de octubre frente al 8,2% de septiembre, los mercados están apostando a una mayor probabilidad de alzas de 50 puntos básicos en lugar de 75 pb. en los próximos anuncios , y subas de tasas más pequeñas que continuarán el próximo año.

La Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) han dado una "clara señal" de que "nos acercamos a un periodo de endurecimiento más lento, reflejando lo que hemos visto en Australia, Canadá y Noruega", dijo James Pomeroy, economista de HSBC.

Por qué este podría ser el comienzo de la recuperación del mercado, más allá de la crisis de las critpomonedas



Los responsables de la política monetaria creen que las agresivas rondas de endurecimiento están teniendo un efecto sobre los precios al consumo, dijo Jennifer McKeown, economista global en jefe de Capital Economics. "Esperamos que los bancos centrales ralenticen el ritmo de las alzas debido a una combinación de debilitamiento de las economías, relajación de las presiones internas sobre los precios y el hecho de que las tasas de interés están por arriba o alcanzando los niveles de equilibrio [donde la actividad no se ve restringida ni impulsada]", dijo.

Capital Economics espera que la mayoría de los próximos movimientos de los más de 20 bancos centrales a los que sigue sean subas de tasas de 50 o 25 pb.

Los halcones de los bancos centrales ganaron la batalla ideológica en el otoño boreal, anunciando subas de tasas de una magnitud que no se veía hace décadas. En conjunto, los 20 principales bancos centrales han aumentado la tasa de interés en un total de casi 11 puntos porcentuales desde agosto , lo que muestra la reciente dirección de la política monetaria. El Banco de Japón es un caso atípico, ya que no ha subido la tasa desde 2007 y no se prevé que la aumente a corto plazo, mientras que Rusia y Turquía han recortado las tasas.

Sólo la Fed, el BCE, el BoE y el Banco de Canadá han subido las tasas en un total de 5,5 puntos porcentuales durante ese periodo , y todos ellos han realizado al menos un alza de 75 pb. La Reserva Federal no había subido las tasas en 75 pp. desde 1994 , pero desde junio ha realizado cuatro alzas consecutivas de esa magnitud, y el rango de la tasa principal de los fondos federales se sitúa ahora entre 3,75% y 4%.

Las subas de 75 pb. del BCE en septiembre y octubre, que llevaron la tasa de depósito al 1,5%, y fueron las mayores en sus 24 años de historia; mientras que el aumento similar del BoE en noviembre fue el mayor en más de cuatro décadas, dejando la tasa en 3%.

Con las tasas de interés oficiales mucho más cerca de su nivel de equilibrio o "neutro" y el debilitamiento de la actividad económica, "se han reforzado los argumentos para reducir el endurecimiento de las políticas...", dijo Ben May, economista global de la consultora Oxford Economics.

Alerta mercados: la Fed advirtió que las subas de tasas podrían provocar fuertes problemas financieros



Hay muchos signos de debilitamiento de la producción. Los índices de gestores de compras de S&P Global indicaron un empeoramiento de la situación en Estados Unidos, el Reino Unido y la eurozona en octubre. El índice mundial de nuevos pedidos cayó al nivel más bajo desde la primavera de 2020, en plena pandemia.

Los niveles de confianza de los consumidores y las empresas están cerca de mínimos históricos en muchos países, ya que la elevada inflación y el aumento de los costos de los préstamos tras la ronda de grandes subas de tasas han afectado al gasto de los hogares y las empresas.

Los economistas están revisando a la baja sus previsiones de crecimiento para 2023 en los países más ricos; y esperan que la producción disminuya en Alemania, Italia y el Reino Unido.

No se sabe de dónde va a venir la próxima crisis, pero probablemente no sea de los bonos: ¿por qué?



Las expectativas del mercado para el próximo verano boreal también se han relajado. Sobre la base de productos derivados, como los swaps de tasas de interés, las expectativas de la tasa de depósito del BCE para el próximo verano se habían disparado hasta el 3% en septiembre, desde menos del 1% a principios de agosto, pero no han subido desde entonces.

En el Reino Unido, se preveía una suba de las tasas tras el anuncio de agresivos recortes fiscales en el "mini" presupuesto de septiembre. Sin embargo, una vez cancelados estos recortes como parte de los planes fiscales más modestos del nuevo gobierno, las expectativas para el próximo verano boreal han vuelto en gran medida a sus niveles de mediados de septiembre del 4,6%.

Susannah Streeter, analista de inversiones senior de la gestora de activos Hargreaves Lansdown, dijo que era "sensato" esperar aumentos menores en el Reino Unido, "especialmente con una previsión de recesión que podría durar dos años y traer presiones deflacionarias".

La Fed entró en una nueva fase de suba de tasas: qué significa y qué se puede esperar para los próximos meses



En Estados Unidos, las expectativas del mercado para el próximo verano boreal siguen aumentando después de que Jay Powell, el presidente de la Fed, advirtiera que las tasas alcanzarían un nivel más alto de lo esperado.

Sin embargo, incluso la Fed podría estar ajustando su política a medida que las recientes alzas de tasas comienzan a reducir la actividad económica. "Los movimientos más agresivos parecen estar llegando a su fin, y se espera una estrategia más suave en los próximos meses", dijo Streeter.