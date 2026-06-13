Una nueva tendencia está incursionando en la cocina. Alejándose del tradicional diseño de cocinas de gas con horno y hornallas integrados, un número creciente de hogares opta por una distribución distinta de los electrodomésticos, orientada a optimizar el espacio y enriquecer la experiencia.

Este cambio sugiere separar el horno del anafe, situándolos en diferentes áreas de la cocina. De esta manera, el horno se convierte en un aparato empotrable en un mueble, mientras que las hornallas se colocan sobre la mesada o en una isla.

El resultado es una cocina más moderna, versátil y funcional , que abandona definitivamente el formato tradicional.

Adiós al horno: el nuevo electrodoméstico que es tendencia y lo sustituye para siempre. Freepik

La nueva moda que sustituye a los hornos convencionales

La implementación de esta nueva disposición en la cocina va más allá de la simple estética, ya que posibilita una personalización efectiva. Cada espacio puede ajustarse a las preferencias de sus usuarios, algo que resulta complicado de alcanzar con una cocina convencional.

El horno empotrable, que se sitúa directamente en un mueble a media altura, optimiza la comodidad y facilita su utilización. Las hornallas se incorporan sobre la mesada o en una isla, lo que contribuye a liberar espacio y a lograr un diseño más ordenado y minimalista.

En vez de un solo electrodoméstico que combine ambas funciones, esta tendencia ofrece la oportunidad de distribuir el horno y las hornallas estratégicamente según el espacio disponible, el flujo de trabajo y las preferencias estéticas.

Ventajas de separar electrodomésticos en tu cocina

Uno de los principales beneficios de esta tendencia es la optimización del espacio. Al separar los electrodomésticos, se gana superficie de encimera, lo que facilita la preparación de alimentos y genera una sensación visual más despejada y organizada.

Adiós al horno: el nuevo electrodoméstico que es tendencia y lo sustituye para siempre. Freepik

Además, esta tendencia ofrece la posibilidad de elegir hornos de mayor capacidad , ideales para quienes disfrutan de hornear o cocinar grandes porciones.

Al no depender del formato estándar de una cocina tradicional, las opciones son mucho más amplias.

Otro punto clave es la versatilidad en el diseño. El horno empotrable puede colocarse en la ubicación más cómoda, mientras que el anafe se adapta al flujo de trabajo de la cocina.

Esto permite crear un espacio funcional y personalizado.