Los 4 motivos estratégicos por los que Rusia avanza sobre Ucrania

Cuando Vladimir Putin anunció el lunes por la noche su decisión de reconocer dos estados separatistas respaldados por Moscú en el este de Ucrania, el presidente ruso amenazó claramente a Occidente con que no se había quedado sin opciones.



"Cuando el nivel de amenaza para nuestro país aumenta significativamente, Rusia tiene todo el derecho a tomar contramedidas para garantizar su propia seguridad. Eso es lo que vamos a hacer", advirtió Putin en un airado e inconexo discurso de una hora de duración.

El envío de tropas rusas en una operación para "mantener la paz" a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk entierra esencialmente los acuerdos de Minsk para tratar de poner fin al conflicto, que ha matado a más de 14.000 personas desde 2014.

Pero Putin, que ha concentrado hasta 190.000 soldados en la frontera con Ucrania, ha insinuado que contempla "todo tipo" de opciones adicionales que los países occidentales advierten que podrían terminar en un asalto a gran escala contra Kiev.

Ejercer más presión diplomática

Durante una sesión extraordinaria televisada de su consejo de seguridad el lunes, Putin interrogó a sus altos cargos por su postura sobre el reconocimiento de los separatistas.

La perspectiva, y la probabilidad implícita de una guerra con Ucrania, hizo que incluso algunos de sus asesores más beligerantes se sintieran visiblemente incómodos. Nikolai Patrushev, el secretario del Consejo de Seguridad, sugirió que Putin retrasase el reconocimiento durante "dos o tres días" y utilizase la amenaza como palanca para obligar a Ucrania a "detener todo este derramamiento de sangre".

Aunque Putin ha seguido adelante con el reconocimiento, podría calcular que el espectro de un futuro conflicto es suficiente para asegurarse concesiones por parte de Estados Unidos y la OTAN.

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, se reunirá con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, el jueves, y el Kremlin dijo que el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz también habían expresado su interés en seguir con las conversaciones durante una llamada con Putin.

Un acuerdo basado en la situación actual se asemejaría a las consecuencias de la guerra de 2008 en Georgia, cuando Rusia envió tropas para proteger los enclaves separatistas de Abjasia y Osetia del Sur. El resultado acabó en esencia con las aspiraciones de Georgia a entrar en la UE y la OTAN, pero impidió -gracias en gran medida a la intervención de Francia- un asalto ruso total a Tiflis, la capital.

Reconocer a los separatistas y romper los acuerdos de Minsk puede satisfacer los objetivos de Putin por ahora, según un antiguo alto funcionario del Kremlin.

"Es mejor tener un final horrible que un horror interminable", señala el funcionario. "Una gallina picotea los granos de uno en uno, no todos a la vez".

Ampliar el territorio bajo control ruso en el Donbás

Sólo un tercio de Lugansk y Donetsk, las dos provincias ucranianas de la región oriental del Donbás, están bajo el control de los separatistas ahora reconocidos por Rusia. Pero las autoridades separatistas de Lugansk exigieron el martes que Ucrania retirara sus tropas de las partes de la provincia controladas por Kiev y amenazaron con "tomar medidas para restaurar la integridad territorial de la república" si se les ignoraba.

Vladimir Kolokoltsev, el ministro del Interior ruso, planteó la posibilidad de reconocer las "fronteras históricas" de los separatistas en 2014 , que abarcaban todo el Donbás antes de ser "ocupadas por las fuerzas armadas ucranianas".

Los decretos y tratados de reconocimiento rusos -parte de los cuales fue copiada casi al pie de la letra del reconocimiento de Abjasia y Osetia del Sur por parte de Putin en 2008- no definen las fronteras de los separatistas.

"No hay ninguna razón para que Moscú se adentre sin más en los [territorios separatistas]. Sólo tiene sentido si van más allá", advierte Tatiana Stanovaya, fundadora de la consultora política R.Politik. "La lógica de Putin le dice que tiene que tomar una parte significativa de Ucrania".

El martes, los funcionarios rusos dieron respuestas contradictorias sobre el significado del decreto de Putin. Dmitry Peskov, portavoz de Putin, explicó a los periodistas que Moscú había reconocido "las fronteras en las que existen y en las que declararon [la independencia]", y no quiso entrar en más detalles.

Pero Andrey Rudenko, secretario de Estado de Asuntos Exteriores, declaró a los periodistas que Rusia reconocía a los separatistas "dentro de la frontera en la que desempeñan sus funciones y tienen su jurisdicción". Los diputados rusos tampoco parecían tener más información antes de la votación.

Leonid Kalashnikov, el presidente del comité para la antigua Unión Soviética en la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso, explicó a los periodistas que esperaba que la condición de Estado de las repúblicas abarcara las zonas que reclamaron durante su referéndum de independencia de 2014.

"Ahora mismo, tienen menos territorio que durante el referéndum, pero consideran que su condición de Estado se extiende también a ese territorio", señaló Kalashnikov, según Interfax.

"Pero el tratado no da cuenta de cómo se restaurarán esas fronteras. Eso no es nuestra responsabilidad", añadió. "En unos días, todo se aclarará y se decidirá".

Operaciones de 'falsa bandera'

Aunque las fuerzas rusas han estado presentes allí durante todo el conflicto y cambiaron el rumbo de éste durante sus fases activas en 2014 y 2015, el Kremlin negó ser parte en el conflicto a pesar de las evidencias abrumadoras de lo contrario. Incluso cuando esas afirmaciones se hacían cada vez menos creíbles, la ofuscación permitió a Rusia presentar la guerra como un "acontecimiento interucraniano" y ocultar las bajas entre sus fuerzas.

Reconocer a los separatistas cambia eso. Los tratados entre Moscú y los separatistas, firmados en una ceremonia en la que participó Putin el lunes por la noche, permitirán a Rusia establecer bases militares en territorio separatista y vigilar sus fronteras.

La presencia oficial de tropas aumenta la posibilidad de que Rusia alegue que sus fuerzas han sido atacadas por los ucranianos. Los servicios de seguridad de Moscú y la televisión estatal han respaldado las afirmaciones sin pruebas de los separatistas de que Ucrania ha intensificado el fuego de artillería y los "ataques terroristas".

El lunes, Rusia aseguró que había intercambiado fuego con las fuerzas ucranianas por primera vez en los ocho años de conflicto, y que había matado a cinco "saboteadores" ucranianos avistados en el lado ruso de la frontera.

Alexander Bortnikov, director del servicio de seguridad FSB, y que ha servido junto a Putin desde sus días en la KGB de Leningrado en la década de 1970, afirmó que habían capturado a un soldado ucraniano y que "se está realizando el trabajo adicional esencial".

Afirmar que sus tropas se han enfrentado a las fuerzas armadas ucranianas -una posibilidad que Estados Unidos ha calificado de "alegaciones falsas"- daría potencialmente a Putin un pretexto para volver a tomar todo el Donbás o lanzar una operación más amplia contra Ucrania.

"No puedo imaginar cómo justificaría un asalto a Kiev, pero no veo ninguna alternativa", advierte Stanovaya de R.Politik. "El objetivo es acabar con la existencia de Ucrania en su forma actual. Sin Ucrania, se acabaron los problemas".

En concreto, Putin prometió "castigar" a los responsables del incendio de 2014 en la ciudad suroccidental de Odesa, en el que murieron 46 activistas prorrusos, dando a entender que pronto podría tener la capacidad de hacerlo.

Mientras los legisladores se preparaban para votar en la Duma este martes, vieron un vídeo de un discurso pronunciado en diciembre por el incendiario de extrema derecha Vladimir Zhirinovsky, que predijo las medidas de Putin prácticamente con exactitud, e insinuó hasta dónde podría estar dispuesto a llegar.

"A las 4 de la madrugada del 22 de febrero sentirán [nuestra nueva política]", dijo Zhirinovsky. "Me gustaría que 2022 fuera pacífico. Pero amo la verdad, durante 70 años he dicho la verdad. No será pacífico. Será el año en el que Rusia vuelva a ser finalmente grande de nuevo, y todo el mundo tenga que callarse y respetar a nuestro país".