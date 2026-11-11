Las acciones tecnológicas de EE.UU. se preparaban para dar un salto el miércoles, ya que los resultados de CoreWeave, mejores de lo esperado, y la perspectiva de una valuación más alta en la oferta pública inicial (OPI) de Anthropic parecían encaminados a ayudar a extender el rebote iniciado tras el derrumbe de Wall Street de la semana pasada.

Los futuros del Nasdaq 100 subieron 1,9%, un movimiento que llevaría al índice, con fuerte peso tecnológico, y que ya acumula una suba de 2,8% en la semana, cerca de recuperar la caída de 4,9% de la semana pasada.

Los operadores señalaron los resultados del grupo de computación en la nube CoreWeave, cuyo crecimiento de ingresos superó las expectativas, mientras que el FT informó que los banqueros de Anthropic estaban evaluando planes para elevar la valuación de la OPI de la empresa de inteligencia artificial a u$s 1,5 billones o más en los próximos días.

Analistas de Deutsche Bank dijeron el miércoles que los resultados de CoreWeave estaban “disipando parte de las dudas en torno al ciclo de la IA” y habían “impulsado el optimismo de manera más amplia”. El precio de la acción de CoreWeave se redujo casi a la mitad desde comienzos de octubre, después de que los inversores parecieran perder la confianza en la apuesta de la compañía, financiada con deuda, por los ingresos de la IA.

Las acciones de CoreWeave subían 15% en las operaciones previas a la apertura del miércoles.

“Los inversores están siendo sacudidos por el flujo de noticias y el ánimo del mercado, entre que esto sea una oportunidad de compra generacional en la IA o una clásica trampa de valor”, dijo Arun Sai, estratega sénior multiactivos de Pictet.

Nvidia subía 3,7% en las operaciones previas a la apertura, tras una caída de 5,5% el martes, después de que su director ejecutivo admitiera haber tenido un affaire con una mujer que EE.UU. cree que es una espía china.

Las acciones tecnológicas tropezaron desde que alcanzaron su máximo histórico a comienzos de octubre, en medio de crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad del boom de inversión en IA y de un rechazo político cada vez mayor en EE.UU. tras las elecciones de medio término de la semana pasada.

La contundente victoria de los demócratas en las contiendas legislativas y en elecciones clave para gobernador la semana pasada desató un éxodo de las acciones tecnológicas, ya que los inversores temían que el partido intentara frenar la expansión de los centros de datos en todo el país.

Pero tras una fuerte ola de ventas la semana pasada, que incluyó el peor día para el Nasdaq 100 desde 2020, los inversores fueron volviendo de a poco a las acciones tecnológicas de EE.UU.

Caroline Shaw, gestora de carteras de Fidelity International, dijo que “tomó algunas ganancias” de su exposición a tecnología en octubre.

Nvidia subía 3,7% en las operaciones previas a la apertura el miércoles, tras una caída de 5,5% el martes, después de que su director ejecutivo admitiera haber tenido un affaire con una mujer que EE.UU. cree que es una espía china. EFE - Hannibal Hanschke

Tras la brutal ola de ventas de la semana pasada, “la pregunta ahora es: ¿deberíamos empezar a rotar de vuelta hacia la tecnología? Ese es realmente el debate, más que ‘¿es este el principio del fin?’”, afirmó.

“La tecnología es donde está el crecimiento y, por supuesto, queremos estar expuestos a eso”, agregó Shaw. “En lo fundamental, hay una narrativa sólida”.

Los futuros del índice de primera línea S&P 500 subieron 0,9%.

En Europa, el Stoxx 600 avanzaba 0,4%, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido subía en la misma proporción.

“Mientras la música siga sonando, seguimos bailando”, dijo Roger Lee, jefe de estrategia de acciones del banco de inversión Cavendish, y agregó que las esperanzas y los temores sobre la oferta futura de financiamiento estaban impulsando el trade de la IA.

“Mientras el financiamiento esté, el trade puede continuar”, añadió.