Los mayores bancos de Estados Unidos verán reducidos sus requisitos de capital en un 4,8% bajo propuestas de los reguladores, en uno de los movimientos más agresivos para flexibilizar las restricciones impuestas a Wall Street tras la crisis financiera de 2008. La medida ha sido ampliamente bien recibida por la industria bancaria y los analistas prevén que impulsará un aumento en la recompra de acciones, mayor otorgamiento de crédito y una mayor consolidación del sector. El jueves, la Reserva Federal de Estados Unidos presentó planes para adoptar las normas de Basilea III acordadas por reguladores globales, reformar las reglas sobre cómo los bancos evalúan el riesgo y modificar un colchón clave de capital impuesto a las mayores entidades. Señaló que, en conjunto, estas medidas reducirían en un 2,4% los requisitos de capital de los bancos más grandes. Al incluir el impacto de reformas previas en las pruebas de estrés bancarias de la Fed, la reducción total del capital exigido ascendería al 4,8% para los mayores bancos estadounidenses con más de u$s 700.000 millones en activos, como JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America y Citigroup. La Fed indicó que los bancos medianos, con activos de entre u$s 100.000 millones y u$s 750.000 millones, se beneficiarían aún más, con una caída del 5,2% en sus requisitos de capital. Los prestamistas más pequeños, con menos de u$s 100.000 millones en activos, serían los mayores beneficiados, con una reducción del 7,8%. Los ajustes, que incluyen una reducción a la mitad de los requisitos de capital para muchos préstamos hipotecarios, forman parte de un impulso de los reguladores estadounidenses para incentivar el crédito y recuperar participación de mercado frente a los fondos de crédito privado. “Creo que a la industria le gustarán muchas de estas propuestas”, afirmó Matthew Bisanz, socio de regulación financiera del estudio Mayer Brown en Washington, quien agregó que los bancos ya no necesitarían la aprobación de la Fed para transferencias sintéticas de riesgo, mediante las cuales liberan capital al trasladar el riesgo crediticio a inversores. Las propuestas de la Fed, sujetas a un período de consulta de 90 días, representan una victoria para los grupos de presión de Wall Street. En 2023, la Fed había anunciado planes para implementar las reformas conocidas como “Basel Endgame” de forma que hubieran implicado un aumento del 19% en los requisitos de capital de los grandes bancos. El presidente de la Fed, Jay Powell, sostuvo que es una “práctica saludable” que los reguladores revisen las normas. “Han pasado casi dos décadas desde la crisis, y con el tiempo hemos comprendido que ciertos elementos del régimen regulatorio posterior pueden requerir una recalibración”, dijo. Michelle Bowman, designada por el presidente Donald Trump como principal reguladora bancaria de la Fed el año pasado, señaló: “Estos cambios fortalecerían nuestro marco general de capital, que seguiría siendo sólido bajo el nuevo esquema”. Sin embargo, los planes dividieron al directorio de la Fed. Michael Barr, miembro del organismo, afirmó que no podía apoyar estas reformas “innecesarias e imprudentes” y estimó que reducirían en un 6% los requisitos de capital de los grandes bancos al considerar también cambios en las reglas de apalancamiento. Barr, quien había propuesto previamente un conjunto de normas mucho más restrictivas antes de ser reemplazado por Bowman como vicepresidente de supervisión, advirtió que las medidas “perjudicarían la resiliencia de los bancos y del sistema financiero estadounidense”. Un funcionario de la Fed indicó que, si se incluyen las reformas a las reglas de apalancamiento del año pasado, el paquete reduciría en unos u$s 117.000 millones el capital que los bancos estadounidenses deben mantener, desde un total actual de u$s 2 billones. Fernando de la Mora, codirector de servicios financieros en la consultora Alvarez & Marsal España, señaló que los grandes bancos estadounidenses devolvieron más del 90% de sus ganancias a los accionistas el año pasado, por lo que ahora “buscarán destinar la mayor cantidad posible de capital a actividades de préstamo”, además de expandirse mediante adquisiciones. Las últimas propuestas, bien recibidas por los bancos estadounidenses, probablemente intensifiquen los pedidos de entidades en otros mercados para que sus reguladores flexibilicen las normas. El Banco de Inglaterra y la Unión Europea han retrasado parte de sus reformas de Basilea para observar cómo las implementa Washington. Caroline Liesegang, de la asociación Association for Financial Markets in Europe, afirmó que las propuestas de EE.UU. plantean “importantes interrogantes sobre la competitividad relativa de los bancos europeos”. La Fed sostuvo que sus propuestas serían “en términos generales consistentes” con el acuerdo de Basilea entre reguladores globales, aunque difieren en algunos aspectos “para reflejar características específicas del mercado estadounidense”, así como sus normas contables, prácticas bancarias, requisitos legales y objetivos de política.