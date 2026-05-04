La paradoja del petróleo y el pricing global se empieza a manifestar en la medida en que el mercado, que hoy interpreta la suba del crudo como un shock claramente hawkish, eventualmente deberá reconfigurar esa lectura hacia una dinámica opuesta. Si el conflicto se extiende en el tiempo, el canal predominante deja de ser el inflacionario y pasa a ser el contractivo, en tanto el encarecimiento sostenido de la energía actúa como un impuesto global que enfría la actividad. Bajo este escenario, el petróleo debiera dejar de presionar al alza a las tasas cortas y debiera comenzar a inducir una desaceleración del ciclo, lo que vuelve difícilmente consistente una tasa larga en torno al 5% con un entorno de enfriamiento en construcción. En paralelo, el equity norteamericano continúa operando con valuaciones exigentes que parecen desacopladas de las señales que ya están enviando otros activos, particularmente la renta fija. La incógnita central radica en si la narrativa de la inteligencia artificial es lo suficientemente potente como para sostener este nivel de precios frente a un eventual cambio de dinámica macroeconómica. De esta manera, el comportamiento reciente de los mercados financieros muestra una dinámica que, más allá de la volatilidad diaria, comienza a revelar una lógica subyacente más consistente. Tras la moderación del conflicto bélico en las últimas semanas, el equity estadounidense, con fuerte liderazgo del Nasdaq, protagonizó un movimiento alcista extremadamente acelerado, ubicándose entre los episodios más intensos de compresión de riesgo de las últimas décadas. Sin embargo, esta recomposición no se replicó de manera uniforme entre otras clases de activos. En particular, la curva de tasas continúa reflejando tensiones relevantes asociadas a un petróleo que aún no logra estabilizarse. Este factor mantiene presionados los break-evens en el corto plazo y se traslada a lo largo de toda la estructura temporal, generando un endurecimiento simultáneo en los rendimientos tanto en el front-end como en el tramo largo. Como consecuencia, activos sin carry positivo, como los metales preciosos, siguen mostrando una performance rezagada, incapaces de acompañar el rebote del equity. Así, mientras las acciones estadounidenses ya recuperaron y superaron niveles previos al conflicto, tanto bonos largos como metales permanecen rezagados, evidenciando una marcada asincronía en la normalización de precios. Este proceso también implicó un cambio en las rotaciones globales. El liderazgo que inicialmente habían mostrado los mercados emergentes se revirtió en favor de Estados Unidos, con una concentración clara en tecnología. Divergencias entre activos. El contraste entre equity y metales preciosos se ha profundizado. Mientras el primero ha descontado rápidamente un escenario de resolución del conflicto, incluso anticipándolo de manera agresiva, activos como el oro y la plata permanecen rezagados, penalizados por el nivel actual de tasas. La lógica es clara: en un entorno de carry negativo, el costo de oportunidad sigue siendo determinante. El mismo fenómeno se observa en el mercado de renta fija. La persistencia de tasas elevadas continúa actuando como freno para múltiples activos, sugiriendo que el mercado podría estar sobredimensionando la duración efectiva del shock geopolítico. El complejo de commodities continúa orbitando en torno al petróleo, que sigue actuando como referencia dominante. La falta de definición en el estrecho de Ormuz mantiene la prima de riesgo elevada, aunque empiezan a aparecer indicios de desacople entre distintos segmentos. Los metales preciosos intentan estabilizarse, pero enfrentan la restricción de tasas altas. En contraste, los commodities agrícolas sostienen una dinámica más benévola. En el plano accionario, el quiebre de la correlación negativa con el petróleo marca un cambio relevante. El mercado comienza a internalizar que el peor momento del conflicto podría haber quedado atrás, lo que se traduce en una recomposición del apetito por riesgo. Dentro de este esquema, las rotaciones sugieren un sesgo claro: Estados Unidos emerge como el principal beneficiario del nuevo equilibrio, tanto desde el ángulo económico como geopolítico. Esto relega a los mercados emergentes, que habían comenzado el año con fuerte liderazgo, en un contexto de mayor demanda por activos refugio. De cara a las próximas semanas, el escenario más consistente es el de una reconfiguración hacia el paradigma que dominaba a comienzos de 2026: debilitamiento del dólar, reflación global y recuperación relativa de activos reales. La clave estará en la velocidad con la que el petróleo logre corregir. Si ese proceso se materializa, la compresión de tasas podría actuar como catalizador de una rotación más agresiva hacia los segmentos hoy rezagados. En última instancia, el mercado enfrenta una transición: desde un entorno dominado por la incertidumbre geopolítica hacia otro dónde vuelva a primar la dinámica macro global. ¿Hasta qué punto el salto del petróleo se seguirá leyendo como inflacionario y no como potencialmente recesivo?