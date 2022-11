Empeora la crisis de las criptomonedas: tras FTX, otra empresa frena los retiros por problemas de liquidez

Genesis Trading, un gran grupo de servicios financieros de criptomonedas, frenó los retiros en su unidad de préstamos, culpando a la "agitación sin precedentes del mercado" causada por el colapso de FTX y el imperio de Sam Bankman-Fried.

El grupo dijo este miércoles que su decisión de suspender los reembolsos y las nuevas creaciones de préstamos se produjo después de enfrentarse a "solicitudes de retiros anormales que han superado nuestra liquidez actual".

Los problemas de Genesis son la última señal de que la quiebra de FTX, el exchange de criptomonedas de Bankman-Fried, y de Alameda Research, una empresa de trading, está repercutiendo en toda la industria de las criptomonedas. Hoy, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos anunció una audiencia sobre el colapso de FTX y su impacto en la industria de los activos digitales.

Genesis desempeña un papel clave en los mercados de renta fija de activos digitales . El grupo, con sede en Nueva York, permite a los clientes prestar sus criptomonedas a cambio de rendimientos de hasta el 10% , al tiempo que presta servicios similares a grupos como el operador de exchanges, Gemini. Además, presta criptomonedas a instituciones como hedge funds y family offices.

Genesis tenía u$s 2800 millones en "préstamos activos" hasta el tercer trimestre de 2022, según su página web.

"Esta decisión se tomó en respuesta a la extrema dislocación del mercado y la pérdida de confianza de la industria causada por la implosión de FTX", dijo la empresa matriz de Genesis, Digital Currency Group (DCG), que es propiedad del multimillonario Barry Silbert.

La suspensión de los retiros de fondos por parte de Genesis también suscitó la preocupación de sus socios comerciales. Gemini, un exchange de criptomonedas dirigido por los gemelos Tyler y Cameron Winklevoss, dijo este miércoles que era "consciente" de los problemas que enfrenta Genesis.

Las dos compañías están asociadas en el producto 'Earn' que proporciona a los clientes pagos de intereses por prestar sus criptomonedas, siendo Genesis el principal socio de préstamos.

"Estamos trabajando con el equipo de Genesis para ayudar a los clientes a canjear sus fondos del programa Earn lo más rápido posible", dijo Gemini.

Otro socio de Genesis, la plataforma de criptomonedas Luno, dijo que los activos de sus clientes estaban seguros, añadiendo que había "tomado previamente medidas para asegurar que los clientes puedan retener el acceso a los fondos de Savings Wallet en el caso de que los retiros de Genesis no sean posibles".

Genesis dijo que había contratado a "los mejores asesores del sector para explorar todas las opciones posibles" y que entregaría un plan para el negocio de préstamos la próxima semana. "Estamos trabajando sin descanso para identificar las mejores soluciones para el negocio de préstamos, incluyendo, entre otras cosas, la búsqueda de nueva liquidez", dijo.

Max Boonen, fundador del creador de mercado de activos digitales B2C2, dijo en Twitter que la compañía "desea extender una oferta para comprar préstamos [de Genesis Trading] para aliviar el actual déficit de liquidez".

Genesis dijo la semana pasada que tenía u$s 175 millones en fondos atascados en FTX. El viernes, horas antes de que el exchange de Bankman-Fried se declarara en quiebra, DCG inyectó u$s 140 millones en Génesis. Se trata del segundo salvavidas que la empresa matriz da a Genesis este año.

Genesis se vio muy afectada por la quiebra de Three Arrows Capital, el hedge fund de criptomonedas con sede en Singapur que quebró en julio, cuando sus apuestas en bitcoin y otras criptomonedas se deterioraron. Los documentos judiciales mostraban que Genesis le había prestado a Three Arrows u$s 2400 millones en préstamos sin garantía. Durante el verano, DCG asumió la totalidad de los u$s 1200 millones que Genesis le reclamaba a Three Arrows.

Las actividades de negociación y custodia de Genesis siguen siendo plenamente operativas, dijo Genesis, añadiendo que su rama de negociación estaba "capitalizada y operada de forma independiente, y separada de todas las demás entidades de Genesis".

DCG, que también es propietaria de la gestora de criptoactivos Grayscale Investments y de la web CoinDesk, dijo que no había "ningún impacto en las operaciones comerciales de DCG y de nuestras otras filiales de propiedad absoluta".