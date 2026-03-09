Los ministros de Finanzas del G7 afirmaron que tomarán las “medidas necesarias” para enfrentar el fuerte aumento de los precios del petróleo, aunque evitaron acordar una liberación inmediata de reservas estratégicas tras una reunión de emergencia celebrada el lunes. En una declaración conjunta vista por el Financial Times, los ministros indicaron que buscan abordar el impacto de la guerra con Irán y añadieron que “están listos para tomar las medidas necesarias, incluido apoyar el suministro global de energía, como la liberación de reservas”. El ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, señaló que el grupo —que se reunió de forma virtual con el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE) el lunes— “todavía no está allí” en cuanto a una decisión de utilizar las reservas de petróleo de emergencia que mantienen los países miembros de la AIE. Personas familiarizadas con las discusiones dijeron que los ministros de Energía del G7 tenían previsto reunirse el martes. “Ahí es donde se decidiría cualquier acción”, afirmó una de las fuentes al tanto de las conversaciones. Un funcionario estadounidense cercano a las discusiones expresó optimismo respecto a que se pueda tomar una medida poco después de la reunión de Energía. El petróleo Brent ha subido cerca de un 40% desde el inicio de la guerra y superó los u$s 100 por barril por primera vez en cuatro años, con gran parte del crudo producido en el Golfo atrapado por las amenazas de Irán de bloquear el estrecho de Ormuz. El lunes, el Brent llegó a saltar hasta casi u$s 120 por barril en las primeras operaciones, con el último repunte producido mientras los principales productores del Golfo, entre ellos Arabia Saudita, comienzan a reducir la producción al quedarse sin capacidad de almacenamiento. Sin embargo, las ganancias del Brent se moderaron más tarde y, por la tarde en Londres, cotizaba con un alza de apenas 5,9%, a u$s 98,20 por barril. Fatih Birol, director de la AIE, afirmó que existen “riesgos significativos y crecientes para el mercado” y añadió que las condiciones “se han deteriorado en los últimos días”. “Además de los desafíos del tránsito por el estrecho de Ormuz, una cantidad sustancial de producción de petróleo ha sido recortada”, dijo Birol. Según el programa de la AIE, 32 países miembros mantienen alrededor de 1.200 millones de barriles en reservas estratégicas que pueden utilizarse en una emergencia, aunque este mecanismo solo se ha activado cinco veces desde que la agencia fue fundada tras las crisis petroleras árabes de la década de 1970. Los ministros del G7 señalaron en su declaración conjunta que “discutieron el actual conflicto en Medio Oriente, su impacto en la estabilidad regional, las condiciones económicas globales y los mercados financieros, así como la importancia de mantener rutas comerciales seguras”. “Seguiremos monitoreando de cerca la situación y los desarrollos en los mercados energéticos y nos reuniremos cuando sea necesario para intercambiar información y coordinar dentro del G7 y con socios internacionales”, agregaron. Antes de la reunión, una persona familiarizada con la situación señaló que algunos funcionarios estadounidenses consideraban apropiada una liberación conjunta de entre 300 y 400 millones de barriles, lo que equivaldría al 25-30% del total de reservas. El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, advirtió que el conflicto podría generar “choques estanflacionarios sustanciales para la economía global y europea” si se prolonga más allá de “un par de semanas”. Si continúan las interrupciones del transporte en el estrecho de Ormuz y los ataques a la infraestructura energética del Golfo, los precios más altos de la energía podrían perjudicar a la economía en general, advirtió Dombrovskis, señalando además la posible necesidad de una política monetaria más restrictiva si la inflación vuelve a subir. “Es importante trabajar para desescalar este conflicto lo antes posible… Cuanto antes ocurra, más limitados serán los impactos sobre la economía”, concluyó Dombrovskis.