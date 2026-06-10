La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú confirmó que todas las actas provenientes del exterior arribarán este miércoles 10 de junio, en línea con el cronograma oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que definirá el resultado de las elecciones.

“Estamos trabajando de la mano con el jurado recibiendo las actas que llegan de los lugares más lejanos del Perú y recibiendo las actas del extranjero, que, según el cronograma, todas las actas del extranjero llegan este miércoles. Las procesamos y si todas están bien, entran al cómputo, a la contabilización, y las que están con error material u otros errores pasan al Jurado”, declaró el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas.

Al momento de la declaración, el organismo electoral había contabilizado 775 de las 2.543 actas del exterior, un avance equivalente al 30,476%. De ese universo procesado, Keiko Fujimori acumulaba 58.355 votos frente a los 30.712 de Roberto Sánchez.

En el cómputo general, Sánchez lidera con el 50,065% de los votos válidos al 95,848% del escrutinio, lo que equivale a una diferencia de 23.171 sufragios sobre Fujimori. La candidata de Fuerza Popular reúne el 49,935% de los votos contabilizados.

Seis países concentran más de 1.500 actas pendientes

El análisis por jurisdicción revela que España, Estados Unidos, Chile, Argentina, Italia y Japón concentran la mayor proporción de actas aún sin contabilizar, con un total superior a 1.500.

En Estados Unidos, el avance llega al 52%, con 394 actas contabilizadas y 332 pendientes. Fujimori obtiene allí el 77,809% de los votos frente al 22,191% de Sánchez.

En España, el avance es de apenas el 4,036%: solo 18 actas procesadas de 446 en total, con Fujimori al 66,174% y Sánchez al 33,826%.

En Chile restan 246 actas por procesar y el resultado es ajustado: Fujimori alcanza el 51,068% y Sánchez el 48,932%. En Argentina, donde quedan 233 actas, Fujimori lleva el 58,620% frente al 41,380% de su rival. Hay además tres actas observadas.

En Italia restan 183 actas y el conteo muestra un resultado diferente: Sánchez se impone con el 51,279% frente al 48,932% de Fujimori. Es el único país grande de los seis donde el candidato de Juntos por el Perú va adelante.

El caso de Japón presenta la particularidad de que ninguna de sus 81 actas fue contabilizada al momento del cierre de esta edición. En la primera vuelta, Keiko Fujimori obtuvo allí 2.891 votos contra apenas 36 de Sánchez.

En total, 34 países ya culminaron el conteo de sus actas, pero representan solo 184 de las 2.543 actas asignadas en el exterior —el 7,24%—, en su mayoría naciones con muy baja cantidad de electores. Se registraron seis casos observados en ese grupo, que pasarán al Jurado Electoral Especial.

El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, habla este lunes, durante la presentación de un nuevo plan de gobierno de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que lo enfrentará el próximo domingo con la derechista Keiko Fujimori, en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar Fuente: EFE Paolo Aguilar

Ipsos proyecta una posible ventaja para Fujimori en los votos restantes

Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, señaló que los modelos de proyección elaborados por la encuestadora muestran una posible ventaja para Keiko Fujimori en los votos pendientes, tanto del exterior como de las actas observadas.

“Hemos hecho cálculos internos con distintos escenarios y, en la mayoría de ellos, gana Fujimori. El porcentaje que observamos ahora, sin incluir el voto en el extranjero ni las zonas remotas, da una ligera ventaja a Sánchez. Sin embargo, los modelos desarrollados colocan ligeramente por delante a Fujimori. (...) En las zonas rurales, Sánchez tiene ventaja, pero existen variaciones asociadas al ausentismo”, declaró Torres.

Torres también señaló que las actas observadas favorecerían a Fuerza Popular: “La mayoría se encuentra en Lima, una zona donde Fujimori obtiene una amplia votación. A medida que esas impugnaciones se resuelvan, es probable que el resultado la favorezca”, añadió.

La secretaría general de Juntos por el Perú cuestionó esas declaraciones. El secretario general Ernesto Zunini afirmó que los escenarios adicionales presentados por Torres no formaban parte del informe técnico publicado: “Nos llama la atención que el señor Torres, en representación de Ipsos, haya salido a exponer un conjunto de escenarios y de supuestos que no cumplen con este rigor técnico”, declaró.

El abogado del partido, Roy Mendoza, informó que la agrupación envió una carta a Ipsos pidiendo explicaciones sobre los “nuevos modelos”, y otra a la Defensoría del Pueblo para que monitoree cualquier hecho que afecte la defensa del voto.

Fujimori aguarda el resultado y su partido analiza las actas

Keiko Fujimori afirmó tener expectativas sobre el resultado final, pero descartó declarar un ganador de manera anticipada.

“De acuerdo al análisis que ha hecho Lucho Dyer y que hemos visto también de algunas personas que manejan las estadísticas, hay mucha esperanza, sobre todo en el voto extranjero y en las actas observadas, porque la gran mayoría de estas actas son de la capital, donde tenemos un mayor respaldo. Pero yo no creo que se pueda en estos momentos, sería muy prematuro declarar un ganador. Me corresponde esperar”, señaló la candidata.

Fujimori también cuestionó la representatividad de los conteos rápidos. Señaló que Ipsos utilizó una muestra de aproximadamente 1.000 actas sobre un universo de 92.000, y que Datum trabajó con una muestra aún menor.

“El conteo rápido en el caso de Ipsos se hizo con una muestra de aproximadamente mil actas de 92 mil, y en el caso de Datum fue incluso la mitad”, dijo.

La ONPE precisó que las actas con errores materiales u observaciones deberán ser resueltas por los Jurados Electorales Especiales antes de incorporarse al cómputo oficial.

Ese proceso, junto con la llegada de los votos del exterior, define el cronograma que tanto los partidos como los analistas monitorean de cerca mientras el resultado permanece abierto.