Los principales clérigos de Irán eligieron a Mojtaba Jameneí, hijo del líder supremo asesinado, como sucesor de su padre en una decisión que indica que la república islámica probablemente mantendrá sus políticas de línea dura hacia Estados Unidos, Israel y Occidente. El dirigente de 56 años, que mantiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria de élite de Irán, fue designado poco más de una semana después de que ataques aéreos estadounidenses e israelíes mataran al ayatolá Alí Jameneí en el complejo del veterano líder supremo en Teherán, cuando ambos países lanzaron su guerra contra la república islámica. Algunos analistas iraníes creían que el régimen pospondría el anuncio de un nuevo líder supremo hasta que terminara la guerra, ya que Jameneí ahora podría convertirse en un objetivo prioritario para ataques de Estados Unidos e Israel. Su nombramiento probablemente será interpretado como un acto de desafío hacia el presidente estadounidense Donald Trump, quien esta semana describió a Jameneí como un “peso ligero”. “Significa que no están cediendo y no van a ceder”, afirmó Vali Nasr, exfuncionario estadounidense y actual académico de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins. Poco antes de la designación de Jameneí, Trump había advertido que si el nuevo líder “no obtiene nuestra aprobación, no va a durar mucho”. “Queremos asegurarnos de que no tengamos que volver a esto cada diez años, cuando no tengas un presidente como yo que esté dispuesto a hacerlo”, dijo Trump a ABC News. El presidente, que ha afirmado que los ataques estadounidenses e israelíes han matado al menos a 49 líderes iraníes, dijo la semana pasada que elegiría a “un GRAN Y ACEPTABLE líder” tras la “rendición incondicional” de Irán. Sin embargo, analistas señalaron que el anuncio de Jameneí como tercer líder supremo de la república es una señal de que Irán —que ha generado fuertes tensiones en el Golfo rico en petróleo al atacar a aliados árabes de Washington en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes— continuará resistiendo. Como líder supremo, Jameneí tendrá la última palabra sobre si Teherán continúa la guerra o busca un compromiso. “Esto es una señal de que el régimen, en su forma actual, no tiene intención de comprometerse y planea resistir a toda costa”, dijo Sanam Vakil, directora para Medio Oriente del centro de estudios británico Chatham House. La Guardia Revolucionaria, la fuerza militar más poderosa e influyente de Irán, afirmó que el nombramiento de Jameneí representa “otro ascenso y el comienzo de una nueva etapa” en la historia de la república islámica. También prometió ser su “soldado y su brazo poderoso”. Jameneí había sido considerado candidato al cargo durante casi dos décadas. Sin embargo, analistas iraníes creían que el hecho de ser hijo del líder supremo jugaría en su contra, ya que muchos dentro del establishment gobernante no querían ser vistos como regresando a un sistema dinástico similar al de los antiguos shahs de Irán. Pero Vakil explicó que esto cambió con el estallido de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la república, ya que “el sistema busca demostrar continuidad en la resistencia”. Añadió que, debido a que el líder supremo fue asesinado y el régimen enfrenta una amenaza existencial, “Mojtaba representa intereses colectivos”. Alí Larijani, uno de los principales responsables de seguridad de Irán, afirmó: “Hoy, la presencia del nuevo liderazgo debe ser un símbolo de unidad nacional”. El paradero y la situación de Mojtaba Jameneí no se conocen desde que su padre, de 86 años, quien gobernaba Irán desde 1989, así como su madre, su esposa, su hermana, su cuñado y su sobrina, murieron en los ataques estadounidenses e israelíes al inicio de la guerra. Jameneí mantenía un perfil bajo antes del conflicto y su papel político exacto nunca fue explicado formalmente, aunque se cree que trabajó estrechamente con su padre. Bajo el singular sistema teocrático de la república, vigente desde la revolución islámica de 1979, el líder supremo concentra un enorme poder y es el decisor final en las principales políticas exteriores e internas. Este sistema se basa en la doctrina del Velayat-e Faqih, arraigada en el islamismo chiita, que se utiliza para justificar el gobierno clerical bajo la autoridad de un líder supremo. Algunos analistas iraníes habían especulado previamente que, si Mojtaba sucedía a su padre, podría implementar reformas amplias en estrecha cooperación con la Guardia Revolucionaria. Otros, sin embargo, sostienen que, al ser hijo del fallecido líder supremo, sería menos probable que impulse los cambios que muchos iraníes desean para poner fin a las crisis recurrentes del país. Jameneí fue elegido por la Asamblea de Expertos, un órgano compuesto por 88 clérigos que celebró reuniones secretas para evitar convertirse en objetivo de ataques. La semana pasada, Israel bombardeó la oficina de la asamblea en la ciudad santa de Qom. Después de que Jameneí surgiera como el principal candidato la semana pasada, el ministro de Defensa israelí Israel Katz escribió en X que cualquier nuevo líder “será un objetivo inequívoco para su eliminación” y que “no importa cuál sea su nombre ni el lugar donde se esconda”.