La economía de Estados Unidos creció a una tasa anualizada de apenas 1,4% en el cuarto trimestre, muy por debajo de lo que esperaba Wall Street, ya que el cierre federal récord impactó en el gasto gubernamental. El crecimiento del PBI en el último trimestre del año se desaceleró con fuerza frente al 4,4% del período anterior y quedó lejos del 2,8% previsto en una encuesta de Bloomberg entre economistas. El avance del cuarto trimestre se vio limitado por la caída del gasto público durante el cierre y por una desaceleración del consumo, informó la Oficina de Análisis Económico. Ese impacto fue compensado parcialmente por un repunte de la inversión empresarial. Las subas de precios se aceleraron levemente: el índice de gastos de consumo personal (PCE), la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, aumentó 2,9% en diciembre, frente al 2,8% previo. La meta de la Fed es del 2%. En la antesala de la publicación de los datos del viernes, los pronósticos habían oscilado con fuerza mientras los economistas intentaban interpretar una serie de indicadores dispares sobre la salud de la economía estadounidense, muchos de ellos demorados por el cierre gubernamental récord. Hasta el mes pasado, los analistas esperaban un sólido crecimiento en el cuarto trimestre, impulsado por el fuerte gasto de los consumidores de mayores ingresos y por la inversión empresarial vinculada a la inteligencia artificial. La Reserva Federal de Atlanta había proyectado una expansión del PIB de hasta 5,4%. Sin embargo, las expectativas se moderaron a medida que se conocieron más datos que apuntaban a una pérdida de impulso. Cifras publicadas el jueves mostraron que el déficit comercial de Estados Unidos se disparó en diciembre, restando crecimiento al PIB. Donald Trump intentó atribuir la desaceleración a los demócratas y a la Reserva Federal, a la que criticó por no bajar las tasas de interés con mayor rapidez. “El cierre demócrata le costó a Estados Unidos al menos dos puntos del PIB. Por eso lo están haciendo otra vez, en versión reducida. ¡Nada de cierres! Además, BAJEN LAS TASAS DE INTERÉS. ‘Demasiado tarde’ Powell es el PEOR!!!”, escribió en su red Truth Social antes de la publicación. No obstante, la Oficina de Análisis Económico señaló que el impacto sobre los servicios federales durante el cierre restó alrededor de un punto porcentual al crecimiento del cuarto trimestre. Los movimientos de mercado fueron moderados tras los datos. El índice dólar subió levemente, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron prácticamente sin cambios en la jornada. Los futuros del índice S&P 500 retrocedían 0,3%. Noticia en desarrollo...