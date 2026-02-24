La eliminación por parte del Gobierno mexicano de un notorio líder narco representa uno de los mayores logros de la presidencia de Claudia Sheinbaum. También es una de sus apuestas más arriesgadas. El operativo contra Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), debería aliviar parte de la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado con ataques con drones dentro de México si el país no controla el tráfico de fentanilo. Pero la medida también ha generado riesgos políticos y de seguridad en el frente interno. Tras la muerte de Oseguera, miembros del CJNG desataron una ola de violencia, incendiando autos, comercios y bancos y bloqueando 250 carreteras en 20 estados. En el estado de Jalisco murieron 25 integrantes de la Guardia Nacional. La violencia disminuyó el lunes, pero expertos en seguridad advierten que la amenaza está lejos de terminar. Los hechos en el norte del país muestran que un cartel sin cabeza puede convertirse en una bestia aún más peligrosa. Durante más de un año, facciones rivales del Cártel de Sinaloa han sembrado el caos en una sangrienta guerra interna tras la captura de uno de sus líderes. El ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó el lunes que estaban “preparados” para “cualquier tipo de reacción o reestructuración que pueda darse en el cartel, especialmente violentas”. El ejército mexicano permanece desplegado en la zona de Jalisco. Durante la campaña de 2024, Sheinbaum criticó a los partidos opositores de derecha por promover una “guerra contra los narcos”. Defendió la política de seguridad de “abrazos, no balazos” de su mentor y antecesor, Andrés Manuel López Obrador, que evitaba la confrontación directa con los grupos criminales y priorizaba atacar las causas profundas del delito. Sin embargo, desde que asumió ese año, ha revertido discretamente esa estrategia, con un fuerte aumento de arrestos, incautaciones de drogas y extradiciones, además de una expansión de la red de inteligencia. “Los resultados durante su primer año en el cargo han sido sobresalientes”, señaló Lila Abed, directora del programa para México del centro de estudios The Dialogue. Harfuch, a quien el CJNG intentó asesinar en 2020 cuando era jefe de la policía de Ciudad de México, ha supervisado la extradición de 92 altos miembros de carteles a Estados Unidos, el arresto de 29.000 personas por delitos graves y la incautación de 3,5 millones de pastillas de fentanilo, según cifras oficiales. La captura de Oseguera, que dependió en parte de inteligencia estadounidense, ha recibido “un reconocimiento real en Washington”, agregó Abed. “Pero solo el tiempo dirá si el presidente Trump seguirá exigiendo más. Si me preguntan, creo que sí”. La muerte también pone el foco sobre la voluntad política de la presidenta para enfrentar a los grupos del crimen organizado, que —según analistas— cuentan con protección de funcionarios en todos los niveles de gobierno, incluso dentro del movimiento oficialista Morena. “La presidenta enfrenta un dilema enorme”, afirmó María Teresa Martínez Trujillo, profesora del Tecnológico de Monterrey y cofundadora del centro de investigación en seguridad Noria MXCA. “Como estratega de seguridad, tiene una oportunidad real de avanzar contra los grupos criminales, pero como política podría querer evitar atacar las estructuras políticas y económicas que sostienen al CJNG”, añadió. “Si es así, estaría cortando el músculo del cartel, no el hueso”. En el plano interno, muchos mexicanos advierten que la llamada estrategia de descabezar carteles ha derivado históricamente en un aumento de la violencia. Algunos expertos sostienen que la estructura del CJNG eleva especialmente el riesgo de una fragmentación caótica. Oseguera, sobre cuya cabeza pesaba una recompensa de 15 millones de dólares en EE.UU., dirigía una operación de gran alcance presente en la mayoría de los 32 estados del país, con base en Jalisco, en la costa del Pacífico. Bajo su liderazgo, el CJNG se expandió rápidamente desde su fundación en 2009, ocupando espacios que dejaron carteles más antiguos y obteniendo grandes ganancias del incipiente comercio de opioides sintéticos potentes. Además del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, el grupo es un actor clave en extorsión, tráfico de armas y robo de combustible. El cartel controla firmemente algunos estados y domina rutas de tráfico en otros, mientras que en diferentes regiones ha sellado alianzas locales o ha entrado en guerra con poderes dominantes, según el consultor en seguridad Eduardo Guerrero. “Esto tiene una implicación clara: una ofensiva frontal podría agravar guerras locales, detonar nuevas y terminar aumentando exactamente lo que se quiere reducir: homicidios, desapariciones, desplazamiento forzado e incertidumbre económica”, escribió Guerrero en el diario El Financiero este mes. Oseguera mantenía un perfil bajo en comparación con capos más mediáticos de décadas anteriores, pero finalmente fue localizado después de que la inteligencia militar mexicana siguiera a una de sus parejas, según el ministro de Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo. Los próximos meses pondrán a prueba la solidez de las redes de investigación e inteligencia que Harfuch ha desarrollado y podrían ser políticamente decisivos para Sheinbaum. La seguridad es la principal preocupación de los votantes mexicanos. “Si logra contener las consecuencias del proceso de sucesión en el CJNG y evitar una expansión del conflicto, reforzaría la narrativa de que ha recuperado el control del país”, afirmó Armando Vargas, responsable del programa de seguridad del centro de estudios México Evalúa. “De lo contrario, enfrentará su primer gran desafío, que marcará la conversación pública sobre seguridad”. Sheinbaum heredó un panorama complejo. Las fuerzas policiales locales en todo México están gravemente desfinanciadas y la colusión con grupos criminales es generalizada. Las armas ilegales siguen ingresando por la frontera norte. Aproximadamente el 80% de las 23.000 armas incautadas bajo el mandato de Sheinbaum provienen de Estados Unidos, señaló Trevilla el lunes, incluidas muchas de las utilizadas por el equipo de seguridad de Oseguera el domingo. Sin embargo, muchos analistas sostienen que el mayor obstáculo que enfrenta Sheinbaum es la corrupción de líderes políticos vinculados al crimen organizado. La presidenta ha destacado varios arrestos, incluido el del alcalde de Tequila por Morena, acusado de secuestro y delincuencia organizada —cargos que él niega—, como prueba de que existe “cero impunidad” en su gobierno. Pero varias figuras relevantes de Morena en el Congreso y en el Ejecutivo han sido señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado sin enfrentar cargos. “Hemos visto arrestos de algunas personas de alto nivel, pero no procesos judiciales reales”, señaló Cecilia Farfán-Méndez, directora de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. “Sheinbaum ahora se encuentra en una encrucijada. Pronto veremos si realmente está dispuesta a avanzar por este camino.”