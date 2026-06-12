En esta noticia Los ciudadanos extranjeros que no cumplan con estos requisitos quedarán vetados de Argentina, Basil, Chile o México

Si estás planeando viajar a Argentina, Brasil, Chile o México, hay un requisito fundamental que no puedes pasar por alto: la vigencia de tu pasaporte.

Las autoridades migratorias de estos países pueden negar el ingreso a los viajeros extranjeros que presenten un pasaporte vencido, próximo a vencer o que no cumpla con los requisitos establecidos en el momento de la entrada.

Los ciudadanos extranjeros que no cumplan con estos requisitos quedarán vetados de Argentina, Basil, Chile o México

Cada uno de los países mencionados exige una serie de requisitos documentales para autorizar la entrada de viajeros extranjeros.

Quienes no presenten la documentación requerida podrán ser rechazados por las autoridades migratorias y obligados a regresar a su lugar de procedencia.

No obstante, en la mayoría de los casos son las compañías aéreas las que detectan estas irregularidades antes del viaje y niegan el embarque desde el aeropuerto de salida.

Qué necesitan los extranjeros para ingresar a México

Para ingresar a México como turista se exige un pasaporte válido y vigente. Aunque la normativa no fija una vigencia mínima, se recomienda verificar la política de la aerolínea, ya que muchas piden por lo menos seis meses de validez restante.

Además, México reemplazó la tradicional Forma Migratoria Múltiple (FMM) por la FMM Digital (FMMd).

El trámite es automático: los agentes migratorios sellan el pasaporte y registran la fecha de salida autorizada, y luego el viajero puede descargar la FMMd escaneando un código QR en el filtro migratorio o a través del Portal de Servicios del INM.

La autoridad migratoria también puede solicitar pruebas del motivo del viaje: boletos con fechas de entrada y salida, reserva de hospedaje o carta de invitación, solvencia económica y, según el caso, cartas de empresas o instituciones públicas que respalden la visita.

Qué necesitan los extranjeros para ingresar a Chile

Hace poco, Chile eliminó los requisitos sanitarios para el ingreso, pero mantiene exigencias claras sobre documentación. El pasaporte debe ser válido por toda la duración de la estadía y contar con por lo menos una página en blanco para el sello de ingreso.

También es clave revisar si la nacionalidad del viajero requiere visa de permanencia transitoria, ya que ciertos países están exentos.

Al llegar, todos los pasajeros deben completar el formulario del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), declarando si transportan productos de origen animal o vegetal.

La Policía de Investigaciones (PDI) también puede solicitar comprobar una solvencia económica mínima de USD 46 por día de estadía, mediante efectivo, tarjetas o estados de cuenta bancaria.

Pasaporte vigente: el requisito que puede impedir el ingreso de extranjeros a Argentina, Brasil, Chile y México. Fuente: Canva

Qué necesitan los extranjeros para ingresar a Argentina

Para ingresar a Argentina como turista, los extranjeros deben presentar un pasaporte vigente en el momento del ingreso. Por otro lado, los ciudadanos de países del Mercosur (Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela) pueden ingresar con su documento de identidad vigente de su país, sin necesidad de pasaporte.

La permanencia autorizada para turistas es, en general, de hasta 90 días, con posibilidad de prórroga por otro período similar.

Además, las autoridades migratorias pueden solicitar documentación adicional para acreditar el motivo del viaje, medios económicos suficientes y el regreso al país de origen.

Qué necesitan los extranjeros para ingresar a Brasil

Para ingresar a Brasil como turista, los extranjeros deben presentar un pasaporte vigente. Algunas nacionalidades requieren que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses.

Además, es necesario contar con una visa, únicamente si la nacionalidad del viajero está sujeta a este requisito. Brasil mantiene acuerdos de exención de visado con numerosos países.

En el caso de ciudadanos de países del Mercosur y asociados, es posible ingresar por turismo con el documento nacional de identidad vigente, sin necesidad de pasaporte.

Por último, las autoridades migratorias pueden solicitar pruebas del motivo del viaje, reservas de alojamiento, pasaje de regreso o continuación del viaje y acreditación de recursos económicos suficientes para la estadía.