Donald Trump lanzará pronto una ronda final de entrevistas para elegir al presidente de la Reserva Federal, enfrentando al asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hassett contra un trío de otros candidatos para reemplazar a Jay Powell.

El presidente de EE.UU. y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tienen previsto reunirse el miércoles con el exgobernador de la Fed Kevin Warsh, según dijeron tres altos funcionarios de la administración.

Los funcionarios señalaron que Hassett, director del Consejo Económico Nacional (NEC) de Trump, sigue siendo el favorito para suceder a Powell como presidente en mayo, pese a las preocupaciones de algunos inversores de Wall Street que temen que esté demasiado alineado con el presidente y pueda recortar las tasas de interés de forma demasiado agresiva.

Pero la decisión de continuar con entrevistas adicionales muestra que la elección de Hassett no está garantizada. Los funcionarios también han planteado la posibilidad de que sirva un mandato abreviado.

Trump abordó la selección para la Fed ante periodistas en el Air Force One, después de que Financial Times informara sobre la ronda final de reuniones.

“ Vamos a estar analizando a un par de personas diferentes, pero tengo una idea bastante clara de a quién quiero ”, dijo el presidente.

Bessent presentó una lista de cuatro nombres a la Casa Blanca, según los funcionarios, con Hassett y Warsh entre ellos. Los otros dos serían seleccionados de la lista de finalistas, que incluye a los gobernadores de la Fed Christopher Waller y Michelle Bowman, y a Rick Rieder, de BlackRock.

Se espera que el presidente y el secretario del Tesoro mantengan al menos una entrevista la próxima semana, antes de anunciar la decisión final a principios de enero.

Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, también podría asistir a las entrevistas. La elección del presidente deberá ser confirmada por el Senado.

Un portavoz de la Casa Blanca dijo: “Las decisiones de personal que tome el presidente Trump serán anunciadas directamente por el presidente Trump. Cualquier discusión hasta entonces es una especulación sin sentido ”.

Hassett ha surgido como el principal candidato en las últimas semanas. Si se trasladara a la Fed, una posibilidad sería que Bessent asumiera su puesto en el NEC de forma interina mientras mantiene su cargo en el Tesoro, según cuatro personas familiarizadas con el asunto.

Funcionarios de la administración también han discutido la posibilidad de que Hassett cumpla un mandato acortado , dijeron tres personas familiarizadas con el tema. Hassett había propuesto a Bessent ocupar el asiento de Powell en la Junta de Gobernadores, que vence en enero de 2028, dijeron dos personas.

Powell aún no ha decidido si renunciará o no como gobernador cuando su mandato como presidente expire.

Trump ha dicho con frecuencia que le gustaría ver a Bessent como presidente de la Fed, pero el secretario del Tesoro ha dicho que no quiere el puesto. Sin embargo, un mandato más corto para Hassett al frente del banco central podría permitir que Bessent se traslade a la Fed más adelante en el segundo mandato del presidente .

Los presidentes de la Fed sirven mandatos renovables de cuatro años, y pocos de los últimos líderes del banco central han servido menos que eso, mientras que varios han ejercido mandatos consecutivos.

El ascenso de Hassett como favorito ha inquietado a algunos inversores de bonos, quienes dijeron al Tesoro que temen que pueda recortar tasas indiscriminadamente —una medida que, creen, podría desestabilizar el mercado de bonos del Tesoro de u$s 30 billones si deriva en una inflación persistentemente alta, informó el FT la semana pasada.

El jefe del NEC ha buscado en los últimos días enfatizar la importancia de la independencia del banco central. Hassett dijo en un evento del Wall Street Journal el martes que, si bien creía que aún había margen para más recortes, “el trabajo más importante” de dirigir la Fed era “analizar los datos económicos y evitar formar parte de la política”.

Hassett, que trabajó para la Fed al inicio de su carrera, ocupó dos cargos durante la primera administración Trump y ha defendido reiteradamente las políticas económicas del gobierno.

El presidente ha pasado el último año criticando a Powell por no reducir los costos de endeudamiento en EE.UU. mucho más rápido.