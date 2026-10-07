En 2025 había 510.091 anuncios de alquiler de larga estancia frente a los 902.664 de 2018.

El olfato político de Pedro Sánchez o su falta de escrúpulos, según el bando desde el que se analiza el “sanchismo”, empujó al presidente a sacar provecho de la foto de Maricarmen, la anciana desahuciada de su vivienda en el barrio de El Retiro, y a regular el mercado del alquiler con dos reales decretos con los propietarios en el punto de mira.

Tras el rechazo de los mismos en las Cortes, el líder socialista convocó elecciones anticipadas con la bandera de la vivienda como su principal argumento de campaña.

La pregunta es hasta qué punto el presidente Sánchez en los ocho años que lleva en la Moncloa puede presumir ante los votantes de una eficiente gestión en el tema que hoy más preocupa a los españoles. Va un primer dato: cuando tomó las riendas del país en 2018, el problema de la vivienda ocupaba el puesto 16 entre las preocupaciones de los españoles. Pero hay más; sigamos.

Los datos no juegan a favor del político que hizo de la “resistencia” su principal seña de identidad. Es un hecho que ocho años de Sánchez al frente del Gobierno dejaron un mercado de la vivienda muy tensionado.

España perdió casi 393.000 anuncios de alquiler de larga estancia desde 2018

Las estadísticas de los distintos portales del sector muestran que desde 2018, los precios de la vivienda en venta llevan tiempo por encima de la época del boom inmobiliario, mientras las rentas del alquiler alcanzan máximos nunca vistos. Lo cierto es que la oferta en ambos mercados cae desde 2020 con el agravante de una demanda en continuo crecimiento.

En cuanto al arrendamiento de viviendas, Idealista considera que la creación de las zonas de mercado residencial tensionado, que limitan las subidas de los precios de los alquileres, llevó a muchos propietarios a desvincularse de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para pasarse a los alquileres de temporada.

Además, según el portal, se creó un ambiente de inseguridad jurídica, por lo que muchos caseros decidieron quitar su vivienda del mercado del alquiler tradicional.

“Esta combinación de factores supuso una bajada destacada del nivel de stock de vivienda en alquiler en estos últimos años, sobre todo en aquellas ciudades que aplicaron los topes que establecen las zonas de mercado tensionado”, afirman los expertos de Idealista.

La conclusión de la suma de las políticas erráticas desarrolladas por el Ejecutivo desde hace ocho años, hizo que el número de viviendas en alquiler disponibles en Idealista se redujeron drásticamente desde 2018. Tanto, que en 2025 había 510.091 anuncios de alquiler de larga estancia frente a los 902.664 de 2018, lo que supone una pérdida de casi 393.000 viviendas, esto es un 44% menos en siete años.

En 2025 había 510.091 anuncios de alquiler de larga estancia frente a los 902.664 de 2018, lo que supone una pérdida de casi 393.000 viviendas, esto es un 44% menos en siete años. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Madrid, la comunidad que más viviendas en alquiler perdió

En la Comunidad de Madrid, el ajuste en siete años fue de 137.411 anuncios menos, pasando de 252.442 unidades en 2018 a 115.031 en 2025. Le sigue Cataluña, con 124.582 viviendas menos al pasar de 174.994 a 50.412. A mayor distancia, Andalucía perdió 34.403 anuncios (de 136.003 a 101.600), la Comunitat Valenciana 14.499 unidades (de 88.884 a 74.385) y Galicia 14.428 viviendas (de 38.943 a 24.515).

En el extremo opuesto, La Rioja es la única comunidad autónoma donde la oferta de alquiler creció en este período, con 282 anuncios más ya que de 2.236 viviendas pasó a 2.518.

Las comunidades con menores pérdidas absolutas son Extremadura (-1.313, de 8.773 a 7.460), Navarra (-1.623, de 5.060 a 3.437) y la Región de Murcia (-3.503, de 17.126 a 13.623).

Pérdida de alquileres por provincia

En 41 de las 50 provincias la oferta se contrajo desde 2018, con Madrid y Barcelona encabezando la lista con 137.411 y 116.151 viviendas menos respectivamente. La provincia de Madrid pasó de 252.442 anuncios a 115.031, y Barcelona de 155.719 a 39.568 unidades. Por detrás, se sitúan Valencia (-20.118, de 57.152 a 37.034), Sevilla (-17.368, de 35.115 a 17.747) y Asturias (-10.411, de 19.953 a 9.542).

Entre las provincias que incrementaron su oferta destaca Alicante, con 4.312 viviendas más, pasando de 27.182 a 31.494 anuncios. También aumentó su oferta Castellón (1.307 más, de 4.550 a 5.857), Jaén (999 más, de 2.504 a 3.503), Cáceres (396 más, de 3.004 a 3.400) y La Rioja (282 más, de 2.236 a 2.518).

Las capitales de provincias, las que más sufrieron

El análisis de las capitales muestra una imagen aún más severa de la contracción del mercado. Madrid capital perdió 117.558 anuncios de alquiler, pasando de 202.484 en 2018 a 84.926 en 2025. Barcelona capital se dejó 94.130 viviendas, pasando de 113.853 a solo 19.723 unidades. Más atrás, València achicó su oferta en 18.465 anuncios (de 39.086 a 20.621), Sevilla 12.265 (de 23.960 a 11.695) y Granada, fue la que menos perdió: 7.463, al pasar de 15.577 a 8.114.

En el otro extremo, 10 capitales incrementaron su oferta de alquiler desde 2018. Las mayores ganancias en términos absolutos corresponden a Jaén (488 más, de 1.323 a 1.811), Castellón de la Plana (328 más, de 1.752 a 2.080), Palencia (191 más, de 874 a 1.065), Logroño (190 más, de 1.532 a 1.722) y Ávila (183 más, de 916 a 1.099). También crecieron en León (152), Huesca (149), Segovia (91), Teruel (49) y Cáceres (25).

Índice de precios del alquiler desde 2018 a 2026

El récord del precio de la vivienda en alquiler en España se alcanzó el pasado mes de julio, cuando tocó los 15,3 euros/m2 al mes. Además, entre junio de 2018 y septiembre de 2026, el precio medio de la vivienda de alquiler en el mercado se disparó un 45,2%.

La evolución de los precios de los alquileres en estos algo más de ocho años fue mucho mayor en algunas capitales de provincia, con más del doble en Alicante y muy cerca de hacerlo en Valencia.

La evolución de los precios de los alquileres en estos algo más de ocho años fue mucho mayor en algunas capitales de provincia. Magnific

Entre las principales ciudades españolas, junto a ambas capitales valencianas, aparecen incrementos destacados en Málaga (74%), Palma (65%), Murcia (60%), Madrid (52%), Sevilla (41%) o Barcelona (22%), la capital donde menos subió el precio de las rentas de toda España, junto a San Sebastián (27%) y Bilbao (32%).

Un párrafo aparte merece el precio de la vivienda usada en venta ya que tampoco se quedó fuera de la inestabilidad vivida en los últimos años. Así pues, el precio de la vivienda usada en España registró una subida del 11,8% interanual durante el pasado mes de septiembre, situándose en 2.930 euros/m2, según el último índice de precios inmobiliarios de idealista.

El portal de referencia del sector asegura que el precio de la vivienda usada en venta acumula 21 meses consecutivos de subidas anuales a doble dígito. “El máximo histórico del precio de la vivienda se alcanzó durante el mes de julio, cuando el metro cuadrado llegó a los 2.933 euros”, concluye.