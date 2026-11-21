Los jubilados ya tienen fecha para saber cuánto subirán sus pensiones en 2027: el 27 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el indicador adelantado del IPC de noviembre.

Los jubilados ya tienen fecha para saber cuánto subirán sus pensiones en 2027: el 27 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el indicador adelantado del IPC de noviembre, el dato que permite cerrar casi por completo el cálculo de la revalorización de las pensiones contributivas.

La subida será efectiva desde el 1 de enero de 2027 y la recibirán aquellas personas que cobran su pensión de jubilación por el BBVA, el Santander, o alguno del resto de los bancos, recibirán el mismo porcentaje que fija la Seguridad Social.

Qué se sabe del porcentaje de 2027

La fórmula toma el IPC medio de los doce meses entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, según la Ley 21/2021 que recuerda la Seguridad Social. El dato definitivo de noviembre se conocerá el 15 de diciembre, por lo que la cifra del 27 podría revisarse.

Todavía no hay un porcentaje oficial. Las estimaciones lo sitúan en torno al 3,5%, y las previsiones de Funcas apuntan al 3,52%. Por eso cualquier cifra anterior al 27 de noviembre debe tomarse como una previsión. Como referencia, en 2026 las pensiones contributivas subieron un 2,7%.

El dato definitivo de noviembre se conocerá el 15 de diciembre, por lo que la cifra del 27 podría revisarse. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto más cobraría un jubilado con una subida del 3,5%

Con ese porcentaje, una pensión mensual de 1000 euros pasaría a unos 1035, es decir, 35 euros más. Una de 1500 euros subiría unos 52,50 euros, hasta 1552,50, y una de 2000 euros aumentaría unos 70 euros, hasta 2070.

Son cálculos de referencia y no importes oficiales. El Consejo de Ministros aprobó el 13 de noviembre el acuerdo de tramitación urgente del real decreto, que es solo el primer paso: después deberá aprobarse la norma que fije las cuantías definitivas.

Mínimas y no contributivas, con otra fórmula

Las pensiones de jubilación, viudedad e incapacidad permanente contributivas ordinarias se revalorizan con el IPC medio. En cambio, las pensiones mínimas y las no contributivas recibirán un aumento mayor que el general, según la normativa.

Por eso, para estas prestaciones no basta con aplicar el 3,5%: su porcentaje puede ser superior y la Seguridad Social publicará las cuantías una vez completado el procedimiento.