Aceptar una herencia sin beneficio de inventario hace responder de las deudas del fallecido con los bienes propios. (Imagen ilustrativa)

Cuando alguien fallece, sus bienes pasan a sus herederos, pero sus deudas también. Muchas personas aceptan una herencia sin saber que, según cómo lo hagan, pueden terminar pagando con su propio patrimonio lo que debía el difunto.

Según el Código Civil, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), quien acepta la herencia “pura y simple”, es decir, sin beneficio de inventario, queda responsable de todas las cargas de la herencia. Esa responsabilidad alcanza no solo a los bienes heredados, sino también a los suyos propios.

La buena noticia es que existen formas de evitarlo, y conviene conocerlas antes de firmar nada .

Qué pasa si se acepta la herencia sin más

El artículo 1003 del Código Civil es claro. Al aceptar sin beneficio de inventario, el heredero responde de todas las deudas. Si los bienes de la herencia no alcanzan, el resto sale de su bolsillo.

Mientras la herencia no se reparte, los acreedores cobran primero de los bienes de la herencia. Alburquerque Abogados explica que las deudas del fallecido no desaparecen y que, si no alcanzan los bienes, responde el heredero que acepta sin más.

Cómo funciona el beneficio de inventario

Según el artículo 1023, con el beneficio de inventario el heredero solo paga las deudas hasta donde alcancen los bienes de la herencia. Además, conserva los derechos que tuviera contra el difunto, y su patrimonio no se mezcla con el de la herencia.

El beneficio de inventario limita el pago de las deudas a lo que se hereda. (Imagen ilustrativa) Freepik

Para aceptar así, hay que hacer un inventario de los bienes y las deudas en los seis meses siguientes a saber que se es heredero, ante notario o con la declaración del impuesto de sucesiones.

Qué deudas pasan a los herederos

Los impuestos que el fallecido dejó sin pagar pasan, con sus intereses y recargos.

Las multas y sanciones no pasan, tampoco las de Hacienda.

Las hipotecas siguen sobre el piso hipotecado, y si nadie las paga el banco puede ejecutarlo.

Antes de decidir, los herederos pueden pedir al Banco de España el informe de riesgos del fallecido, con sus préstamos y avales.

Otras opciones y plazos

Quien renuncia ante notario no paga nada, pero tampoco recibe nada. Para no aceptar sin querer, hay que evitar actos como vender o ceder bienes del fallecido o gastar su dinero como propio.

Si el heredero no se decide, cualquier acreedor puede pedir a un notario, pasado un mes desde el fallecimiento, que lo requiera. Si en dos meses no acepta ante notario, como regla general se entiende que renuncia.