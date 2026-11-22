Un estudio de Fidelity Investments analizó los hábitos financieros de las parejas según sus fechas de nacimiento. Imagen ilustrativa.

La astrología sostiene que la fecha de nacimiento puede ofrecer pistas sobre la personalidad y determinados comportamientos, entre ellos la relación con el dinero. Según esta interpretación, algunos signos del zodíaco se caracterizan por ser más previsores, organizar sus gastos y priorizar la estabilidad económica antes que las compras impulsivas.

Un estudio de Fidelity Investments de 2021 exploró la relación entre los signos zodiacales y los hábitos financieros de las parejas estadounidenses, con resultados que permiten analizar cómo se vinculan estas creencias con el comportamiento económico.

Tauro, Virgo y Capricornio: los signos que priorizan la estabilidad económica

Dentro de la astrología, los signos de tierra suelen relacionarse con la prudencia, la planificación y la seguridad material. Según la astróloga Susan Miller, Tauro, Virgo y Capricornio comparten características vinculadas con la estabilidad, la responsabilidad y la organización de los recursos. Estas cualidades explican por qué suelen asociarse con una administración cuidadosa del dinero.

Tauro

Se caracteriza por ser práctico, paciente y productivo. Este signo valora la estabilidad y la seguridad material, además de mostrar interés por los bienes, las comodidades y la conservación de sus recursos.

Virgo

Se trata de un signo analítico, organizado y atento a los detalles. Estas características se relacionan con la planificación, el orden y la capacidad para revisar cada aspecto antes de tomar una decisión. Dentro de la astrología, este perfil suele asociarse con el control de los gastos y la elaboración de presupuestos.

Capricornio

La disciplina y la perseverancia son dos de las características más representativas de Capricornio. Este signo se distingue por su determinación, su capacidad para establecer objetivos y su orientación hacia los proyectos a largo plazo. Por eso, la astrología lo vincula con la organización de recursos y la búsqueda de estabilidad económica.

La astrología relaciona determinados rasgos de personalidad de los signos del zodíaco con la manera de administrar el dinero. Imagen ilustrativa. Fuente: Freepik

Libra, Sagitario y Acuario: los resultados de un estudio sobre ahorro y dinero

Más allá de las características tradicionales de cada signo, el informe de Fidelity Investments analizó cómo se relacionaban los signos zodiacales con los hábitos financieros de las parejas. El documento se elaboró a partir del estudio 2021 Couples & Money Study y utilizó las fechas de nacimiento de los participantes para clasificarlos según su signo y cruzar esa información con sus respuestas sobre economía doméstica.

Entre los resultados, Libra aparece como uno de los signos que más se identifica con el ahorro. El informe señala que sus integrantes se autodefinen como los ahorradores del zodíaco y suelen involucrarse en las decisiones financieras del hogar.

También destaca a Sagitario, cuyos integrantes presentan un estilo de ahorro superior al promedio y una mayor disposición a trabajar junto con sus parejas en decisiones económicas a largo plazo.

Por su parte, Acuario también sobresale: la mayoría de los encuestados de este signo se considera ahorradora y afirma que su hogar tiene una situación financiera excelente o muy buena.

Asimismo, Tauro combina su gusto por los lujos y las comodidades con una mentalidad orientada al ahorro, mientras que Piscis suele mostrar predisposición a conversar sobre inversiones, ahorros y planificación patrimonial.

En cuanto a Capricornio, hablar de dinero rara vez representa un problema en sus relaciones. El informe también señala que sus integrantes utilizan el gasto como una forma de demostrar sus logros económicos.

Libra, Sagitario y Acuario aparecen entre los signos destacados por sus hábitos de ahorro en un informe de Fidelity. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock

Qué dice el estudio sobre los demás signos del zodíaco

El informe también analizó los comportamientos financieros de los otros signos del zodíaco y encontró diferencias en la manera de gastar, ahorrar y administrar el dinero en pareja.