La mayor parte, 4080 millones, va al consorcio español del programa Eurofighter (CEDIEF), en el que España ya había aprobado 25 cazas nuevos del programa Halcón II.

El Gobierno movilizará 6402 millones de euros en préstamos a interés cero para financiar siete programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas, según el Real Decreto 1014/2026, de 18 de noviembre, publicado en el BOE el 20 de noviembre.

No es una partida para pagar los equipos: son préstamos reembolsables que el Ministerio de Industria y Turismo concede a las empresas que participan en los programas, con un interés del 0%, fijo y no revisable.

Qué se financia

La mayor parte, 4080 millones, va al consorcio español del programa Eurofighter (CEDIEF), en el que España ya había aprobado 25 cazas nuevos del programa Halcón II. El dinero se destina al soporte logístico integrado del sistema de armas y a su modernización dentro del programa internacional que gestiona la agencia de la OTAN NETMA. Otros 157 millones van a Airbus Helicopters España para 18 helicópteros H135 y 4 H160, y 200 millones, a modernizar los NH-90 y mejorar su mantenimiento.

Los 744 millones destinados a sistemas antidron irán a una unión temporal de Indra y Escribano Mechanical & Engineering, para detectar, identificar y neutralizar drones no autorizados. Además, 1082 millones se dedican a un sistema de posicionamiento y navegación basado en el servicio cifrado de Galileo, con Indra Espacio, GMV y Cipherbit. Otros 131 millones, a aeronaves de ala fija de Airbus Defence and Space, y 8 millones, a la evolución digital de la Unidad Militar de Emergencias.

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Cuándo se devuelve el dinero

Los préstamos se reparten entre 2026 y 2032, con el mayor importe en 2028, 1173 millones. Cada empresa los devuelve según el calendario de su orden de concesión, y la devolución no se exige sin el pago previo del Ministerio de Defensa.

Si una beneficiaria no formaliza el contrato con Defensa antes del 31 de octubre de 2027 y ya recibió anticipos, deberá devolver el préstamo completo, sin intereses de demora.

Por qué se aprueba ahora

El real decreto justifica los programas por la aparición de nuevas amenazas híbridas y los enmarca en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, lanzado en abril de 2025.

Las empresas tienen 15 días hábiles desde la entrada en vigor, el 21 de noviembre, para presentar su solicitud, y el ministerio debe resolver en seis meses.