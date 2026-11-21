Cuando fallece el titular de una vivienda en España, el futuro de la hipoteca depende de cómo se tramite la herencia, quiénes sean los beneficiarios y cuáles sean las condiciones del préstamo firmado con la entidad bancaria.

El Código Civil establece que la herencia comprende los bienes, derechos y obligaciones que no se extingan con la muerte. Por eso, quienes acepten la sucesión también deberán hacerse cargo de las obligaciones del fallecido, entre ellas las cuotas pendientes de la hipoteca.

Qué pasa con las cuotas de la hipoteca cuando fallece el propietario de la vivienda

Los artículos 659 y 661 del Código Civil regulan la transmisión de los bienes y las obligaciones de una persona fallecida. Esto significa que, si los herederos aceptan la herencia, reciben tanto la vivienda como la deuda hipotecaria que todavía esté pendiente de pago.

Según el Banco de España, el fallecimiento del titular no modifica automáticamente las condiciones del préstamo. Se mantienen el capital pendiente, los intereses, el plazo de vencimiento y los gastos asociados hasta que se termine de pagar la deuda.

Si existen varios herederos, la entidad financiera debe incorporarlos a todos a la titularidad del préstamo hipotecario. No obstante, los familiares pueden acordar que uno o varios de ellos asuman la deuda. Para que ese acuerdo tenga efectos frente al banco y los demás herederos queden liberados de su responsabilidad, la entidad debe dar su consentimiento expreso.

Los herederos reciben tanto la vivienda como las obligaciones pendientes. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock

Cómo puede quedarse un heredero con la vivienda y asumir la deuda pendiente

Los herederos pueden acordar que uno de ellos reciba la vivienda hipotecada y se haga cargo del préstamo. Sin embargo, el reparto de los bienes que establezcan entre ellos no modifica por sí solo el contrato firmado con la entidad financiera.

Para que el banco libere a los demás beneficiarios de la obligación de pagar la hipoteca, debe aceptar expresamente el cambio de titularidad de la deuda. Por lo tanto, no basta con que los familiares indiquen en el documento de partición de la herencia que uno solo asumirá las cuotas.

El Banco de España también aclara que la entidad no debe exigir garantías adicionales ni la contratación de nuevos productos cuando todos los herederos se hacen cargo del préstamo. En cambio, si solo uno o algunos quieren asumir la deuda, el banco puede solicitar garantías adicionales o la contratación de otros productos al negociar la modificación.

La entidad financiera debe incorporar a los herederos a la titularidad de la deuda. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Qué opciones tienen los herederos si no pueden pagar la hipoteca

Cuando los beneficiarios no pueden afrontar las cuotas pendientes , existen varias alternativas que pueden estudiar antes de tomar una decisión sobre la sucesión:

Aceptar la herencia a beneficio de inventario: permite limitar la responsabilidad por las deudas hereditarias al valor de los bienes recibidos. El artículo 1023 del Código Civil establece que el heredero no tiene que pagar las obligaciones de la sucesión más allá de lo que alcance el patrimonio heredado. Sin embargo, esta modalidad no elimina la hipoteca ni la garantía que pesa sobre el inmueble.

Vender la vivienda: los herederos pueden acordar la venta del inmueble y utilizar el dinero obtenido para cancelar el préstamo. Si el precio no alcanza para cubrir toda la deuda, deberán analizar las consecuencias según la modalidad de aceptación de la herencia.

Negociar con el banco: pueden consultar con la entidad si existe la posibilidad de modificar las condiciones del préstamo, reorganizar los pagos o acordar que uno de los beneficiarios asuma la deuda.

Comprobar si existe un seguro de vida vinculado a la hipoteca: algunas pólizas cubren el capital pendiente cuando fallece el asegurado. Es necesario revisar las condiciones y comprobar qué riesgos están cubiertos.

El Banco de España advierte que, si existe un seguro de vida asociado al préstamo, las cuotas pueden seguir cobrándose hasta que la aseguradora haga efectivo el pago. Una vez que la compañía abona el capital cubierto, se procede a amortizar la deuda correspondiente.

En cualquier caso, los herederos deben revisar el importe pendiente, las condiciones del préstamo y las coberturas de los seguros antes de decidir cómo actuar. También pueden renunciar a la herencia, pero esa decisión debe formalizarse legalmente y no implica que desaparezca la garantía hipotecaria sobre la vivienda.