El PP carga contra Sánchez por los decretos de vivienda y promete 750.000 casas si Feijóo gobierna.

El PP ha endurecido sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez a menos de dos meses de las elecciones generales del 29 de noviembre y ha cuestionado tanto los nuevos decretos de vivienda como la gestión económica del Ejecutivo. Los populares consideran que las medidas no resolverán el problema del acceso a la vivienda y han avanzado algunas de sus principales propuestas para la próxima legislatura.

El portavoz del PP, Borja Sémper, calificó de “inquietante” que Sánchez sostenga que el Parlamento “da la espalda a la gente” y acusó al Gobierno de utilizar de forma selectiva la legitimidad del Congreso. Por su parte, Cuca Gamarra aseguró que el PP impulsará la construcción de 750.000 viviendas en cuatro años , mientras que Alberto Nadal anunció un “gigantesco plan de infraestructuras”.

Las críticas del PP a los decretos de vivienda de Sánchez

Sémper cuestionó que el Gobierno recurra a nuevos decretos de vivienda para su convalidación por la Diputación Permanente después de que otras medidas fueran rechazadas. El dirigente popular consideró que el Consejo de Ministros está “subvirtiendo” la voluntad del Congreso y calificó la actuación de “dudoso apego democrático”, aunque reconoció que pueda existir cobertura legal.

El portavoz del PP también criticó el argumento de Sánchez de que el Parlamento “da la espalda a la gente”. Sémper interpretó esta posición como una utilización “de quita y pon” de la legitimidad parlamentaria y advirtió de que se está creando un precedente “inquietante”.

Desde Sevilla, Gamarra centró sus críticas en el resultado de las políticas de vivienda del Gobierno. Aseguró que el alquiler ha subido un 44% y el precio de compra de las viviendas un 74%, y sostuvo que existe una generación de jóvenes que considera inalcanzable el acceso a una vivienda.

Cuca Gamarra aseguró que el PP impulsará la construcción de 750.000 viviendas en cuatro años. Shutterstock

Qué es la Diputación Permanente y por qué es clave para aprobar el decreto de vivienda

Para el Gobierno, la disolución de las Cortes fue clave. Tras la aplicación del artículo 115 de la Constitución , que regula la disolución de las Cámaras, las funciones parlamentarias que corresponden durante este periodo pasan a la Diputación Permanente, el órgano que, según el artículo 78 de la Carta Magna, asume determinadas facultades del Congreso cuando está disuelto o su mandato ha expirado. Entre ellas se encuentra la convalidación o derogación de los reales decretos-leyes.

Para aprobar un decreto-ley en España a través de la Diputación Permanente del Congreso, se necesita una mayoría simple de los miembros presentes, (el Gobierno cuenta con un bloque mayoritario) lo que facilita la convalidación de los decretos que impulsa el Ejecutivo.

Las propuestas del PP para vivienda, infraestructuras y energía

Gamarra aseguró que el PP se compromete a construir 750.000 viviendas en los próximos cuatro años, además de aumentar la seguridad jurídica e incentivar el acceso tanto al alquiler como a la propiedad. La dirigente popular defendió que las viviendas retiradas del mercado del alquiler por temor de los propietarios vuelvan a estar disponibles para aumentar la oferta y favorecer una reducción de los precios.

El PP también ha avanzado medidas económicas más amplias. Nadal aseguró que un eventual Gobierno de Feijóo pondrá en marcha un “gigantesco plan de infraestructuras” para renovar las existentes en España, incluidas las viarias. Según explicó, el proyecto deberá recurrir a financiación privada porque no será posible emitir deuda pública de forma masiva para financiar obra pública.

El dirigente popular vinculó este plan con un programa de renovación económica destinado a elevar la productividad y mejorar la eficiencia. Shutterstock

Entre sus prioridades situó la reducción de los costes del sistema eléctrico, la ampliación de las redes para facilitar la entrada de renovables y el mantenimiento de las centrales nucleares. También defendió la renovación del parque automovilístico, la mejora de las infraestructuras, la Formación Profesional y una fiscalidad adecuada.