Los trabajadores de bares, hoteles, restaurantes y otros establecimientos de hostelería que perciban el salario mínimo interprofesional (SMI) tendrán un aumento salarial a partir del 1 de enero de 2027, tras la aprobación de las nuevas cuantías por parte del Gobierno de España.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de noviembre una subida del 5,3% del SMI, que pasará de los 1221 euros mensuales de 2026 a los 1286 euros brutos en 14 pagas. La medida quedó recogida en el Real Decreto 1013/2026, de 18 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 de noviembre.
La actualización tendrá alcance nacional y se aplicará a los trabajadores de los distintos sectores económicos, incluida la hostelería. Según las estimaciones del Ministerio de Trabajo y Economía Social, unos 2,7 millones de asalariados se beneficiarán del incremento, equivalente al 13,6% de las personas asalariadas del país.
Cuánto cobrarán los trabajadores de bares, hoteles y restaurantes con la subida salarial de 2027
De acuerdo con el artículo 1 del Real Decreto 1013/2026, el salario mínimo para las actividades de agricultura, industria y servicios quedará establecido en 1286 euros brutos mensuales a jornada completa. Esta disposición incluye a los empleados de establecimientos hoteleros, restaurantes, cafeterías y bares que se encuentren dentro de los límites salariales previstos por la normativa.
La actualización representa 65 euros adicionales por paga y 910 euros más al año respecto de las cuantías vigentes durante 2026. Los importes para 2027 serán los siguientes:
|Concepto
|Cuantía en 2027
|Salario mínimo mensual (14 pagas)
|1286 euros
|Salario mensual con extras prorrateadas (12 pagas)
|1500,33 euros
|Salario mínimo anual
|18.004 euros
|Salario mínimo diario
|42,87 euros
|Incremento anual respecto a 2026
|910 euros
Estas cantidades corresponden a importes brutos y a una jornada completa. Para los empleados con contratos a tiempo parcial, el salario mínimo se calculará proporcionalmente a las horas de trabajo establecidas.
Además, el Gobierno aprobó medidas fiscales para que los perceptores del SMI mantengan la exención efectiva del IRPF sobre estas remuneraciones, mediante una deducción específica y ajustes en las retenciones de las nóminas.
Qué trabajadores de hostelería recibirán el aumento salarial en 2027 y cuáles son los requisitos
La subida del salario mínimo beneficiará a los empleados de hostelería cuya remuneración, calculada conforme a las reglas legales y en cómputo anual, resulte inferior al nuevo mínimo establecido para 2027. La normativa contempla tanto a los trabajadores con contratos indefinidos como a aquellos con contratos temporales.
Entre los profesionales que podrán beneficiarse de la actualización se encuentran camareros, ayudantes de cocina, personal de limpieza, recepcionistas y otros empleados de hoteles, bares y restaurantes que perciban remuneraciones equivalentes al SMI.
Para determinar si corresponde un aumento, las empresas deberán revisar el salario anual del trabajador, los complementos salariales aplicables y las condiciones previstas en su convenio colectivo. El artículo 3 del Real Decreto 1013/2026 establece que los salarios profesionales que, en conjunto y cómputo anual, superen el mínimo legal podrán mantenerse conforme a las reglas de compensación y absorción.
Por tanto, la subida será obligatoria para los trabajadores cuya remuneración quede por debajo del nuevo mínimo legal, mientras que los empleados que ya perciban cantidades superiores estarán sujetos a las condiciones de sus contratos y convenios colectivos.