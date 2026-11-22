Confirmado por el Gobierno: los trabajadores de bares, hoteles y restaurantes que cobren el salario mínimo recibirán un aumento en 2027

Los trabajadores de bares, hoteles, restaurantes y otros establecimientos de hostelería que perciban el salario mínimo interprofesional (SMI) tendrán un aumento salarial a partir del 1 de enero de 2027, tras la aprobación de las nuevas cuantías por parte del Gobierno de España.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de noviembre una subida del 5,3% del SMI, que pasará de los 1221 euros mensuales de 2026 a los 1286 euros brutos en 14 pagas. La medida quedó recogida en el Real Decreto 1013/2026, de 18 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 de noviembre.

La actualización tendrá alcance nacional y se aplicará a los trabajadores de los distintos sectores económicos, incluida la hostelería. Según las estimaciones del Ministerio de Trabajo y Economía Social, unos 2,7 millones de asalariados se beneficiarán del incremento, equivalente al 13,6% de las personas asalariadas del país.

Cuánto cobrarán los trabajadores de bares, hoteles y restaurantes con la subida salarial de 2027

De acuerdo con el artículo 1 del Real Decreto 1013/2026, el salario mínimo para las actividades de agricultura, industria y servicios quedará establecido en 1286 euros brutos mensuales a jornada completa. Esta disposición incluye a los empleados de establecimientos hoteleros, restaurantes, cafeterías y bares que se encuentren dentro de los límites salariales previstos por la normativa.

La actualización representa 65 euros adicionales por paga y 910 euros más al año respecto de las cuantías vigentes durante 2026. Los importes para 2027 serán los siguientes:

Concepto Cuantía en 2027 Salario mínimo mensual (14 pagas) 1286 euros Salario mensual con extras prorrateadas (12 pagas) 1500,33 euros Salario mínimo anual 18.004 euros Salario mínimo diario 42,87 euros Incremento anual respecto a 2026 910 euros

Estas cantidades corresponden a importes brutos y a una jornada completa. Para los empleados con contratos a tiempo parcial, el salario mínimo se calculará proporcionalmente a las horas de trabajo establecidas.

Además, el Gobierno aprobó medidas fiscales para que los perceptores del SMI mantengan la exención efectiva del IRPF sobre estas remuneraciones, mediante una deducción específica y ajustes en las retenciones de las nóminas.

Qué trabajadores de hostelería recibirán el aumento salarial en 2027 y cuáles son los requisitos

La subida del salario mínimo beneficiará a los empleados de hostelería cuya remuneración, calculada conforme a las reglas legales y en cómputo anual, resulte inferior al nuevo mínimo establecido para 2027. La normativa contempla tanto a los trabajadores con contratos indefinidos como a aquellos con contratos temporales.

Según las estimaciones del Ministerio de Trabajo y Economía Social, unos 2,7 millones de asalariados se beneficiarán del incremento, equivalente al 13,6% de las personas asalariadas del país. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Entre los profesionales que podrán beneficiarse de la actualización se encuentran camareros, ayudantes de cocina, personal de limpieza, recepcionistas y otros empleados de hoteles, bares y restaurantes que perciban remuneraciones equivalentes al SMI.

Para determinar si corresponde un aumento, las empresas deberán revisar el salario anual del trabajador, los complementos salariales aplicables y las condiciones previstas en su convenio colectivo. El artículo 3 del Real Decreto 1013/2026 establece que los salarios profesionales que, en conjunto y cómputo anual, superen el mínimo legal podrán mantenerse conforme a las reglas de compensación y absorción.

Por tanto, la subida será obligatoria para los trabajadores cuya remuneración quede por debajo del nuevo mínimo legal, mientras que los empleados que ya perciban cantidades superiores estarán sujetos a las condiciones de sus contratos y convenios colectivos.