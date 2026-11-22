El pasaporte de un menor requiere el consentimiento de quienes ejercen la patria potestad, salvo que exista una autorización judicial que supla ese consentimiento.

Para sacar el pasaporte de menores en España no basta con presentar al niño: debe constar el consentimiento expreso de todas las personas que tengan atribuida la patria potestad o tutela. Si la patria potestad corresponde a ambos progenitores, los dos deben prestar su consentimiento, según el Real Decreto 896/2003.

El requisito figura en los artículos 2 y 4 de esa norma, que regula la expedición del pasaporte ordinario, con la redacción vigente desde el 26 de junio de 2014 tras la reforma del Real Decreto 411/2014. Si el consentimiento no consta, la Policía Nacional rechazará la solicitud. Cuando no puede prestarse, la norma prevé suplirlo con una autorización judicial.

Cuándo tienen que dar su consentimiento los dos padres

Según el Ministerio del Interior, el consentimiento debe ser prestado por todas las personas que ostenten la patria potestad, la tutela o el apoyo correspondiente, y no únicamente por quien tenga la guardia y custodia del menor. Cuando la patria potestad está atribuida a ambos progenitores, el consentimiento ha de ser prestado por los dos.

Por eso, un progenitor que tenga la custodia pero comparta la patria potestad con el otro no puede pedir el pasaporte por sí solo.

Para sacar el pasaporte de menores en España no basta con presentar al niño: debe constar el consentimiento expreso de todas las personas que tengan atribuida la patria potestad o tutela.

Qué pasa si uno de los padres no puede acudir o se niega

Los dos no tienen que presentarse a la vez: el consentimiento puede prestarse por separado y en momentos diferentes, incluso en otra Unidad de Documentación, indicando dónde se hará después la expedición. También puede otorgarse ante un fedatario público, con copia auténtica del documento.

Si uno de los progenitores que conserva la patria potestad no presta su consentimiento, el pasaporte no puede expedirse solo con la autorización del otro: la falta debe suplirse con autorización judicial. Tampoco procede si un juez prohibió la salida de España o la expedición del pasaporte al menor.

Qué documentación necesita el menor

El menor debe presentar su DNI. Si no está obligado a tenerlo, tiene que aportar una certificación literal de nacimiento del Registro Civil, con una antelación máxima de seis meses y la anotación de que se emitió a los solos efectos de obtener el pasaporte.

El pasaporte no habilita por sí solo a un menor a viajar sin sus representantes legales: para eso se necesita además una autorización de viaje, cuyo procedimiento regula la Instrucción 10/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad, según explicó El Cronista España.