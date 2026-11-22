La OCU denunció que el 34% de las estaciones de servicio analizadas no habían alcanzado una reducción de 18 céntimos por litro al 22 de octubre.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunció que numerosas gasolineras de España no trasladaron íntegramente a sus precios la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno en octubre, lo que impidió que parte de los conductores recibieran el ahorro esperado.

Según un estudio publicado el pasado 5 de noviembre, el 34% de las estaciones de servicio analizadas no habían alcanzado una reducción de 18 céntimos por litro al 22 de octubre, pese a que el organismo estimaba que el descenso debería rondar los 22 céntimos al sumar la rebaja fiscal y la evolución del mercado.

El análisis identifica diferencias importantes entre las cadenas tradicionales y algunas estaciones de bajo coste, automáticas o vinculadas a supermercados, que registraron descuentos inferiores.

Cuáles son las gasolineras más señaladas por la OCU

El informe de la OCU identifica varias cadenas que, al 22 de octubre, habían aplicado reducciones inferiores a las esperadas en el precio de la gasolina.

Entre las estaciones señaladas se encuentran:

Beroil: una reducción de apenas 12 céntimos por litro.

GMOil: un descuento de aproximadamente 14 céntimos por litro.

Eroski: una bajada cercana a los 15 céntimos por litro.

Otras estaciones low cost: también registraron descuentos inferiores a los esperados.

El informe de la OCU identificó cadenas que aplicaron reducciones inferiores a las esperadas en el precio de la gasolina. Magnific

Por el contrario, otras compañías aplicaron reducciones mayores durante el período analizado. BonÀrea registró una bajada de 24 céntimos por litro, BP de 22 céntimos y Repsol, de algo más de 21 céntimos . Por su parte, Campsa, Tamoil y Petronor rondaron los 21 céntimos, mientras que Moeve, Alcampo y Carrefour alcanzaron aproximadamente los 20 céntimos por litro.

La OCU también destacó que las grandes cadenas trasladaron la rebaja fiscal con mayor rapidez. Para el 8 de octubre, prácticamente toda su red había actualizado los precios, con una reducción media de 17,9 céntimos por litro.

Por qué la OCU pide investigar los precios de las gasolineras

La rebaja fiscal aplicada desde el 1 de octubre supuso una reducción de 15 céntimos por litro en el impuesto de hidrocarburos sobre la gasolina, equivalente a unos 18,1 céntimos por litro una vez incorporado el IVA.

Sin embargo, el primer día de aplicación de la medida, el 24% de las estaciones había reducido sus precios menos de 15 céntimos, mientras que otro 28% todavía no había comunicado modificaciones en sus tarifas.

La rebaja fiscal aplicada desde el 1 de octubre supuso una reducción de 15 céntimos por litro en el impuesto de hidrocarburos sobre la gasolina. Magnific

La organización relaciona esta situación con el denominado “efecto cohete y pluma”, por el cual las subidas de los costes se trasladan rápidamente a los consumidores, mientras que las bajadas tardan más en reflejarse en los precios.

Ante estos resultados, la OCU solicitó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue lo sucedido, al considerar que podrían haberse producido prácticas anticompetitivas.

Mientras tanto, recomienda a los conductores comparar los precios de diferentes estaciones de servicio antes de repostar, ya que las diferencias entre cadenas pueden afectar considerablemente al gasto en combustible.