Un diseñador alemán desarrolló un automóvil capaz de circular por la carretera y navegar por el agua. Se trataba del Amphicar 770, un vehículo anfibio que combinaba las características de un coche descapotable con las de una pequeña embarcación. Presentado en 1961, podía desplazarse por tierra y entrar directamente al agua gracias a un sistema de propulsión con dos hélices.

El proyecto fue obra de Hans Trippel, que buscaba crear un vehículo civil que pudiera utilizarse en ambos entornos. Aunque la idea despertó interés por su diseño y sus posibilidades, el automóvil tuvo una producción limitada: se fabricaron solamente 3878 unidades. Su historia quedó ligada a uno de los experimentos más particulares de la industria automotriz.

Amphicar 770: el automóvil que también podía navegar

El Amphicar 770 fue un automóvil anfibio presentado en 1961 que permitía trasladarse por carreteras convencionales y navegar por el agua sin necesidad de cambiar de vehículo. A diferencia de otros prototipos experimentales, llegó a fabricarse y comercializarse como un coche para uso civil.

Su funcionamiento combinaba un motor trasero de cuatro cilindros y 1147 centímetros cúbicos, fabricado por la compañía británica Triumph, con un sistema de transmisión que permitía impulsar las ruedas traseras en tierra y dos hélices ubicadas en la parte posterior cuando entraba al agua.

Según la colección del Lane Motor Museum, el vehículo alcanzaba aproximadamente 110 kilómetros por hora en carretera y unos 11 kilómetros por hora en el agua. El nombre Amphicar hacía referencia precisamente a esa doble función: automóvil y vehículo anfibio.

El diseño también incorporaba características específicas para evitar filtraciones. La carrocería metálica debía superar pruebas de estanqueidad antes de salir de fábrica. Además, el vehículo tenía una bomba de achique para evacuar el agua que pudiera ingresar en determinados compartimentos.

El Amphicar fue un vehículo anfibio diseñado para desplazarse tanto por carreteras como por superficies acuáticas. Fuente: Wikimedia Commnons/ Alf van Beem

Hans Trippel: el inventor alemán que creó el coche anfibio

Detrás del proyecto estaba Hans Trippel, un diseñador e inventor alemán que había trabajado durante años en el desarrollo de vehículos capaces de desplazarse tanto por tierra como por agua.

Según el Deutsches Technikmuseum de Berlín, Trippel presentó el Amphicar en 1961 como una combinación de automóvil y embarcación. Su objetivo inicial era fabricar al menos 25.000 unidades, aunque finalmente la producción quedó muy por debajo de esa cifra.

El vehículo se fabricó en Alemania, en instalaciones de Berlín, y su desarrollo requirió un proceso industrial particular. Cada carrocería debía pasar por una prueba de inmersión para comprobar que no tuviera filtraciones.

El proyecto no fue el primer acercamiento de Trippel a los automóviles anfibios. Antes del Amphicar había trabajado en otros diseños de vehículos capaces de desplazarse por el agua. Sin embargo, el modelo 770 fue el que consiguió llegar al mercado como automóvil de producción en serie.

El presidente de los Estados Unidos Lyndon B. Johnson conduciendo un Amphicar en 1965. Fuente: Wikimedia Commons/ Yoichi Okamoto

Por qué dejaron de fabricar el Amphicar

Aunque el Amphicar despertó curiosidad por su doble función, no consiguió convertirse en un éxito comercial. El precio elevado y las dificultades de fabricación limitaron su expansión. El Deutsches Technikmuseum señala que el vehículo costaba casi el doble que un Volkswagen Escarabajo, una diferencia importante para los compradores de la época.

La producción alcanzó solamente 3878 ejemplares, frente a los 25.000 que se habían proyectado inicialmente. El coste de fabricar una carrocería que pudiera soportar tanto la circulación por carretera como la navegación también representaba un desafío para la industria.

Pese a su recorrido comercial limitado, el Amphicar quedó registrado como uno de los automóviles anfibios civiles más singulares de la historia. Su particular combinación de coche y embarcación todavía forma parte de colecciones de museos especializados, como el Science Museum Group de Reino Unido y el Lane Motor Museum de Estados Unidos.