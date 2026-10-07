España afrontará una huelga general el próximo 11 de noviembre por el derecho a la vivienda, los salarios y el coste de la vida

España afrontará una huelga general el próximo 11 de noviembre por el derecho a la vivienda, los salarios y el coste de la vida. UGT, CCOO, CGT, CO.BAS, Solidaridad Obrera y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) han confirmado este miércoles la convocatoria, según informó EFE.

La movilización, que llevaba tiempo preparándose, ha cobrado impulso tras el fallecimiento de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que permanecía internada en el Hospital Gregorio Marañón tras ser desahuciada de su vivienda en Madrid.

Incluso, la rueda de prensa ofrecida por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas junto a CGT, CO.BAS y Solidaridad Obrera comenzó con unas palabras de reconocimiento a Maricarmen. “Hoy el rentismo ha terminado de matar a nuestra compañera Maricarmen”, afirmó Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid y de la CSI.

Qué reclaman los sindicatos con la huelga general del 11 de noviembre

En la huelga general del 11 de noviembre, la vivienda será uno de los ejes centrales de la movilización. Entre los principales reclamos se encuentran la bajada drástica del precio de los alquileres, contratos indefinidos, el fin de los desahucios y un impuesto a la riqueza para financiar un parque público de vivienda.

“Trabajar ya no garantiza poder acceder a una vivienda ni mediante el alquiler ni mediante el endeudamiento hipotecario”, sostuvo Del Río durante la presentación de la convocatoria.

UGT y CCOO también han vinculado la protesta con la evolución de los salarios y del coste de la vida. “La huelga general del 11N es la respuesta a la insaciable avaricia inmobiliaria que especula con uno de los principales derechos de ciudadanía”, expresaron ambos sindicatos en una resolución conjunta recogida por EFE.

De esta forma, las organizaciones han realizado un llamamiento a que el paro tenga un carácter masivo. “La huelga no pertenece a ningún sindicato. La huelga es del pueblo, es por y para el pueblo”, defendió la portavoz de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.

El impacto de la muerte de Maricarmen en la convocatoria de la huelga

Aunque la huelga no surgió a partir de su fallecimiento, el caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los principales símbolos de las movilizaciones por la vivienda que precedieron a la convocatoria.

La mujer había sido desahuciada el pasado 23 de septiembre del piso de alquiler en el que residía desde hacía más de siete décadas. Su salida de la vivienda en camilla y posterior traslado al Hospital Gregorio Marañón impulsaron protestas en Madrid y otras ciudades del país.

La movilización ha cobrado impulso tras el fallecimiento de Maricarmen Abascal. Fuente: EFE Nahia Peciña

En Cataluña, donde sindicatos y organizaciones sociales también han llamado a secundar el paro, la portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, vinculó directamente la convocatoria con su figura: “Maricarmen, esta huelga la haremos por ti”.

Arcarazo recordó además una de las frases que Maricarmen había transmitido a las representantes del movimiento por la vivienda: “Luchad, luchad por lo que es vuestro”.

La huelga se celebrará a pocos días de las elecciones generales

La huelga del 11 de noviembre se celebrará 18 días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y dos días antes del comienzo oficial de la campaña electoral.

Será la primera gran huelga estatal respaldada por UGT y CCOO desde 2012 y la primera que se celebre con unas elecciones generales ya convocadas, según recoge EFE.

Los reclamos se centrarán en la baja drástica del precio de los alquileres, contratos indefinidos, el fin de los desahucios y un impuesto a la riqueza para financiar un parque público de vivienda. Fuente: EFE Paco Paredes

Sin embargo, algunos sindicatos no secundarán la movilización. Por ejemplo, CSIF ha anunciado que no participará al considerar que su actividad responde a cuestiones exclusivamente laborales.

Mientras tanto, USO tampoco participará porque sostiene que no existe un receptor efectivo para las reclamaciones con un Gobierno en funciones y el Parlamento disuelto.