José Elías explicó los riesgos financieros que pueden esconderse detrás de la adquisición de compañías por un precio simbólico. Imagen ilustrativa.

Comprar una empresa por 1 euro puede parecer una oportunidad de negocio difícil de rechazar, pero detrás de este tipo de operaciones puede esconderse una situación financiera complicada. Así lo explicó José Elías, famoso empresario y presidente de Audax Renovables, quien advirtió sobre los riesgos de adquirir una compañía que atraviesa problemas económicos.

A través de una publicación en su cuenta de X (@jose_elias_nvr), compartida el 19 de noviembre, el empresario detalló por qué algunas compañías terminan vendiéndose por un precio simbólico y qué debe tener en cuenta un comprador antes de aceptar una oferta de este tipo. Para ilustrarlo, presentó un ejemplo con una empresa que genera beneficios, pero acumula una deuda millonaria.

José Elías explica por qué comprar una empresa por 1 euro puede ser un riesgo

El empresario comenzó su publicación con una oferta hipotética: “Te vendo mi empresa por 1 euro. ¿La quieres?”. A continuación, advirtió que este tipo de propuestas no siempre representan una oportunidad, ya que el precio de compra no refleja necesariamente el coste real de la operación.

“ Si ves un mensaje así alguna vez, por lo general, huye. Comprar una empresa por 1 euro no es ningún regalo. Estás asumiendo la deuda que otros no han sabido gestionar ”, escribió.

Para explicar el motivo, planteó el caso de una compañía que genera 2 millones de euros de EBITDA al año, tiene una deuda de 20 millones y mantiene su actividad comercial, con clientes y ventas.

En ese escenario, si se le asigna un múltiplo de valoración de 3, el cálculo sería de 6 millones de euros. Sin embargo, al descontar los 20 millones de deuda, el valor que corresponde a sus accionistas pasa a ser negativo. “Y claro, con esos números, ya entiendes por qué alguien acaba vendiendo su empresa por 1euro”, señaló Elías.

OFERTA: Te vendo mi empresa por 1€. ¿La quieres? Si ves un mensaje así alguna vez, por lo general, huye. Comprar una empresa por 1 € no es ningún regalo. Estás asumiendo la deuda que otros no han sabido gestionar. La gente escucha lo de “comprar por un euro” y se piensa que te ha tocado la lotería. Pero imagínate una empresa con estos números: • Genera 2 millones de EBITDA al año. • Tiene una deuda de 20 millones. • Sigue teniendo clientes y vendiendo bien. Vamos a poner que le asignamos un múltiplo de 3. 2 millones x 3 = 6 millones de euros. Ese sería el valor de la compañía. Pero si le restas los 20 millones de deuda, el valor para sus accionistas es negativo. Y claro, con esos números, ya entiendes por qué alguien acaba vendiendo su empresa por 1€. Muchas llegan a esa situación después de encadenar dos o tres operaciones malas. Empiezan a acumular deuda y los intereses acaban comiéndose lo que genera el negocio. Entran en una bola de nieve que puede llevarlas a la ruina. Pero si el negocio sigue funcionando y consigues quitarle esa deuda de encima, la empresa todavía puede tener mucho valor. Incluso podría valer 8 millones en lugar de 6, porque tendría menos riesgo. Eso son operaciones a distrés. Son arriesgadas porque tienes que ver algo que el propio dueño, estando dentro, ha sido incapaz de ver. Y si te equivocas, te quedas tú con el marrón. — Jose Elías Navarro (@jose_elias_nvr) November 19, 2026

La deuda y los intereses pueden llevar a una empresa a venderse por un precio simbólico

José Elías también explicó cómo una compañía que continúa funcionando puede terminar en una situación financiera tan delicada que sus propietarios estén dispuestos a desprenderse de ella por un euro.

Según su análisis, muchas de estas empresas llegan a ese punto después de encadenar dos o tres operaciones empresariales que salen mal. Como consecuencia, explica que “empiezan a acumular deuda y los intereses acaban comiéndose lo que genera el negocio”.

El empresario describió este proceso como una bola de nieve que puede terminar llevando a una compañía a la ruina. Por eso, insistió en que el precio simbólico de adquisición no debe confundirse con el valor real del negocio ni con el coste que tendrá hacerse cargo de sus obligaciones financieras.

El empresario detalló cómo una deuda elevada puede reducir el valor de una compañía hasta llevar a sus propietarios a desprenderse de ella. Captura YouTube

Qué son las operaciones a distrés y por qué pueden generar oportunidades de inversión

A pesar de los riesgos, Elías señaló que una empresa con problemas financieros todavía puede tener valor si mantiene una actividad comercial viable. La clave está en conseguir resolver su situación de endeudamiento y recuperar su capacidad para generar beneficios.

“Pero si el negocio sigue funcionando y consigues quitarle esa deuda de encima, la empresa todavía puede tener mucho valor. Incluso podría valer 8 millones en lugar de 6, porque tendría menos riesgo”, explicó.

Este tipo de adquisiciones se conoce como operaciones a distrés, una modalidad de inversión que consiste en comprar compañías que atraviesan dificultades financieras o económicas con la expectativa de recuperar su valor.