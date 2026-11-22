Recreación ilustrativa de una técnica de construcción que utiliza botellas de vidrio reutilizadas en los muros.

Una casa de botellas de vidrio nació de una necesidad económica en plena pandemia. En abril de 2020, Doris Dias y Robson Lopes perdieron sus ingresos y no podían pagar un alquiler en Foz do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná. Robson había perdido su empleo en un supermercado, y Doris, educadora social, no podía trabajar por problemas de salud.

Tras mudarse un tiempo a la casa de los padres de Doris, buscaron recuperar su independencia sin gastar mucho y levantaron una vivienda con botellas recicladas. Recorrieron las calles recogiendo envases descartados, y familiares, amigos y vecinos sumaron donaciones, según H2FOZ.

Cómo levantaron las paredes con botellas de vidrio

En los primeros cinco meses reunieron más de 10.000 botellas y levantaron los muros de una vivienda de unos 70 m². Para las paredes exteriores usaron botellas de 600 mililitros, y las más pequeñas se destinaron a las divisiones interiores.

Hasta septiembre de 2020 habían gastado unos 3000 reales brasileños. Todavía necesitaban techo, puertas y ventanas, por lo que organizaron una colecta para seguir. Además, colocaron isopor entre las botellas para sostener el revoque.

Las botellas de vidrio reutilizadas pueden incorporarse a los muros de una vivienda como parte de una alternativa de construcción basada en el reciclaje de materiales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Una casa de 85 m² con 20.000 botellas

En junio de 2024, la propiedad ya alcanzaba los 85 m² y tenía unas 20.000 botellas incorporadas. También estaban hechas las instalaciones de agua, electricidad y desagüe cloacal.

La distribución incluye un dormitorio principal con baño en suite, una segunda habitación con baño independiente, un living integrado con la cocina, un lavadero y un garaje.

Una construcción con residuos y materiales convencionales

Las botellas son lo más llamativo de la casa terminada, pero forman parte de los muros junto con cemento. Es una forma de dar una segunda vida a miles de envases de vidrio descartados dentro de una construcción sustentable.

No es el único caso en Brasil. En Pernambuco, madre e hija levantaron una vivienda de siete habitaciones con unas 8000 botellas de vidrio descartadas, otro proyecto que partió de los envases acumulados en las playas.