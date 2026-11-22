Una casa de botellas de vidrio nació de una necesidad económica en plena pandemia. En abril de 2020, Doris Dias y Robson Lopes perdieron sus ingresos y no podían pagar un alquiler en Foz do Iguaçu, en el estado brasileño de Paraná. Robson había perdido su empleo en un supermercado, y Doris, educadora social, no podía trabajar por problemas de salud.
Tras mudarse un tiempo a la casa de los padres de Doris, buscaron recuperar su independencia sin gastar mucho y levantaron una vivienda con botellas recicladas. Recorrieron las calles recogiendo envases descartados, y familiares, amigos y vecinos sumaron donaciones, según H2FOZ.
Cómo levantaron las paredes con botellas de vidrio
En los primeros cinco meses reunieron más de 10.000 botellas y levantaron los muros de una vivienda de unos 70 m². Para las paredes exteriores usaron botellas de 600 mililitros, y las más pequeñas se destinaron a las divisiones interiores.
Hasta septiembre de 2020 habían gastado unos 3000 reales brasileños. Todavía necesitaban techo, puertas y ventanas, por lo que organizaron una colecta para seguir. Además, colocaron isopor entre las botellas para sostener el revoque.
Una casa de 85 m² con 20.000 botellas
En junio de 2024, la propiedad ya alcanzaba los 85 m² y tenía unas 20.000 botellas incorporadas. También estaban hechas las instalaciones de agua, electricidad y desagüe cloacal.
La distribución incluye un dormitorio principal con baño en suite, una segunda habitación con baño independiente, un living integrado con la cocina, un lavadero y un garaje.
Una construcción con residuos y materiales convencionales
Las botellas son lo más llamativo de la casa terminada, pero forman parte de los muros junto con cemento. Es una forma de dar una segunda vida a miles de envases de vidrio descartados dentro de una construcción sustentable.
No es el único caso en Brasil. En Pernambuco, madre e hija levantaron una vivienda de siete habitaciones con unas 8000 botellas de vidrio descartadas, otro proyecto que partió de los envases acumulados en las playas.