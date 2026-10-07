El mes de octubre trae una nueva pausa en la actividad presencial de las entidades financieras en España, algo que suele generar dudas entre quienes necesitan resolver trámites con cierta urgencia. La fecha coincide con un fin de semana largo, por lo que las sucursales permanecerán sin atención durante más días de lo habitual.

Siguiendo el calendario laboral publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y los horarios difundidos por el Banco de España, todos los bancos permanecerán sin servicio en sus oficinas por tres días consecutivos.

La gran mayoría de las oficinas bancarias permanecerán sin atención presencial durante tres días consecutivos, al encadenarse el habitual cierre del fin de semana con el festivo nacional del lunes 12 de octubre

No obstante, no todas las operaciones bancarias quedan interrumpidas durante este período, ya que buena parte de la actividad puede resolverse igual a través de otros canales.

Los bancos no atenderán al público el próximo lunes 12 de octubre. Shutterstock

Por qué los bancos no abrirán el lunes 12 de octubre

El lunes 12 de octubre es la Fiesta Nacional de España, una festividad de ámbito nacional reconocida en el Estatuto de los Trabajadores e incluida en el calendario laboral de 2026 de la Dirección General de Trabajo.

El Banco de España suma esa fecha entre los festivos de sus sucursales para el año, que se mantienen cerradas sábados, domingos y días feriados.

Al caer un lunes, el feriado se suma al fin de semana, con lo cual las oficinas bancarias quedan sin atención presencial durante tres jornadas seguidas.

Qué operaciones seguirán funcionando con normalidad

Que las sucursales no abran al público no implica que las cuentas queden inactivas para los usuarios. La aplicación móvil y la banca online de cada entidad continuarán operativas con normalidad, al igual que los cajeros automáticos, para las funciones que cada terminal tenga habilitadas.

Los pagos con tarjeta tampoco se interrumpen, siempre sujetos a disponibilidad del proveedor de cada servicio. Por su parte, las transferencias inmediatas pueden acreditarse en la cuenta del destinatario en apenas diez segundos y operan las 24 horas, los 365 días del año, por lo que el feriado no las afecta.

Las aplicaciones móviles, banca online y cajeros automáticos continuarán en funcionamiento durante la pausa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué pasa con las transferencias comunes durante el festivo

El panorama cambia para las transferencias ordinarias, que dependen de los días hábiles. Sábados, domingos y festivos quedan fuera de ese cómputo, por lo que una operación iniciada durante el feriado no se procesa con los mismos tiempos que un día laborable.

En las transferencias SEPA, el dinero debe acreditarse como máximo al siguiente día hábil desde que el banco receptor recibe los fondos. Esto significa que quien envíe dinero el 12 de octubre probablemente vea reflejada la operación recién al otro día hábil, salvo que utilice la vía inmediata.