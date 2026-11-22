El electrodoméstico incorpora un temporizador con cuatro opciones de apagado automático: dos, cuatro, ocho y 24 horas. Imagen ilustrativa.

Lidl en España incorpora a su catálogo un electrodoméstico pensado para secar la ropa en casa sin necesidad de tener una secadora. Se trata de un toallero eléctrico de 150 vatios (W), que permite calentar y secar tanto toallas como prendas de vestir, con un diseño compacto que puede instalarse en la pared o utilizarse de pie.

El producto cuenta con ocho barras calefactoras, un interruptor de encendido y apagado y una función de temporizador con desconexión automática. Además, tiene unas dimensiones reducidas y pesa apenas 1,6 kilos, por lo que puede adaptarse a distintos espacios del hogar.

Lidl vende un toallero eléctrico con ocho barras calefactoras para secar la ropa

El toallero eléctrico de Lidl tiene una potencia de 150 W y ocho barras calefactoras que alcanzan una temperatura de 50 °C. Está diseñado para calentar y secar toallas y prendas de vestir, una alternativa para los hogares que buscan una solución complementaria a los tendederos tradicionales.

El aparato cuenta con un único nivel de calefacción y un interruptor de encendido y apagado para facilitar su utilización. También incorpora protección IP22 contra el goteo de agua.

Entre sus características, el fabricante destaca su versatilidad: puede instalarse como aparato de pared o colocarse de pie, según las necesidades y el espacio disponible. Para el montaje en la pared, incluye el material de fijación necesario.

El toallero eléctrico de Lidl tiene ocho barras calefactoras y una potencia de 150 W para calentar y secar prendas de vestir. Fuente: Captura de Lidl/ modificado con IA

Tiene temporizador y desconexión automática para mayor comodidad

Una de las principales características del electrodoméstico de Lidl es su función de temporizador con apagado automático. El usuario puede seleccionar entre cuatro períodos de funcionamiento: dos, cuatro, ocho o 24 horas.

Una vez transcurrido el tiempo elegido, el aparato se desconecta automáticamente, sin necesidad de apagarlo de forma manual. Esta función permite ajustar su funcionamiento según las necesidades de cada momento.

El modelo tiene un cable de alimentación de 150 centímetros y está fabricado con aluminio, plástico, acero y silicona. Su diseño permite utilizarlo en diferentes espacios de la vivienda, tanto para calentar toallas como para secar prendas de vestir.

Lidl vende este modelo por 37,99 euros en su tienda online. Fuente: Captura de Lidl

Cuánto cuesta el toallero eléctrico de Lidl y cuáles son sus medidas

El toallero eléctrico se vende en la página web de Lidl por 37,99 euros. Según la información publicada por la cadena, el producto está disponible para comprar online y tiene prevista su llegada a las tiendas físicas a partir del 4 de diciembre de 2026. En cuanto a sus dimensiones, varían según la modalidad de instalación:

Como toallero de pared: 53 x 11,5 x 86 centímetros.

Como toallero de pie: 53 x 30 x 87,4 centímetros.

Peso: 1,6 kilogramos.

El producto tiene una valoración de 4,4 sobre 5 estrellas, basada en 112 opiniones de compradores.