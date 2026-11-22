Representación generada por la NASA del X-70 Fractal, el avión experimental tripulado que la agencia utilizará para investigar tecnologías aeronáuticas de próxima generación.

La NASA presentó el X-70 Fractal, un avión experimental tripulado para probar en vuelo tecnologías aeronáuticas de próxima generación. El anuncio fue el 4 de noviembre de 2026, durante la cumbre UP.Summit en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, según el comunicado de la NASA.

No es una nave espacial ni está pensado para salir de la atmósfera: es una plataforma de investigación con piloto a bordo, que permitirá explorar la maniobrabilidad de una aeronave de formas que no se habían demostrado en vuelo tripulado.

Qué características tiene el X-70 Fractal

Estará diseñado para una velocidad de crucero de Mach 0,75, una altitud de hasta 45.000 pies (unos 13.700 metros) y un alcance superior a 1500 millas náuticas (2778 kilómetros). Su peso máximo de despegue será de 10.000 libras, unos 4535 kilogramos.

Podrá transportar hasta 2000 libras (907 kilogramos) de equipos experimentales, en ubicaciones internas y externas, que se podrán intercambiar con rapidez entre pruebas.

Un sistema de control reconfigurable

La NASA destaca su tecnología de control de vuelo reconfigurable, que permitirá modificar rápidamente cómo responde el avión. Según su administrador, Jared Isaacman, quien días atrás celebró que la Voyager 1 llegó a un día luz de la Tierra, será una plataforma tripulada de alto rendimiento para probar control de vuelo, maniobrabilidad y otras tecnologías.

Gracias a su diseño modular, el mismo avión podrá usarse en distintos experimentos, sin desarrollar una aeronave específica para cada investigación.

Cuándo volará y de qué familia viene

El X-70 todavía no realizó su primer vuelo: la NASA solo difundió imágenes generadas por computadora y Isaacman espera que despegue bajo la insignia de la agencia dentro de los próximos dos años, aunque todavía no hay una fecha concreta.

Se suma a la serie de aviones X, que incluye al Bell X-1, el primero en superar la velocidad del sonido, en 1947, y al X-15. La agencia también tiene al X-59, diseñado para reducir el estampido sónico.