Christina Koch, astronauta de la NASA, fue una de las cuatro personas que viajaron alrededor de la Luna en Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa Artemis. La misión despegó el 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, y la tripulación amerizó en el océano Pacífico el 10 de abril, tras casi diez días de viaje.

Una de sus frases más citadas resume lo que sintió al ver el planeta desde la nave Orion: “No hay nada que te prepare para la impresionante sensación de ver tu planeta iluminado como si fuera de día”.

Cómo vio Koch la Tierra desde Orion

Koch describió la Tierra como un “espejo de luz”, habló de un azul muy brillante y de continentes de un verde azulado oscuro, según recoge la NASA en su informe científico preliminar.

Artemis II llevó a Koch, Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen a bordo de Orion, y desde allí vieron el planeta desde mucho más lejos que en los vuelos de órbita baja.

La foto de la Tierra iluminada por la Luna

El 2 de abril de 2026, después de la maniobra de inyección translunar, se tomó una imagen nocturna del planeta. Aunque parece iluminado por el Sol, fue captada con la luz reflejada por la Luna, según el informe de la NASA.

El análisis posterior identificó auroras en ambos polos y una gran nube de polvo del Sahara que se desplazaba hacia el oeste. También se distinguen luces de ciudades en el norte de África y en la península ibérica.

La astronauta estadounidense Christina Koch en el Premio Pricesa de Asturias. EFE

La Luna y el mensaje de Koch

Durante el sobrevuelo del 6 de abril, la tripulación pasó unas siete horas turnándose en las ventanas de Orion y, en el punto de mayor acercamiento, estuvo a unos 6545 kilómetros de la superficie lunar.

Koch destacó que se veía la topografía a lo largo del terminador, la línea que separa la zona iluminada de la sombra. Ese día fue además la voz de la misión cuando la nave recuperó el contacto con la Tierra, como contó El Cronista España.