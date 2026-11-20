El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña ha dado la razón al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el caso de un hombre que alquiló una vivienda a turistas mientras percibía el subsidio para mayores de 52 años.

La resolución judicial establece que deberá devolver 9979,26 euros correspondientes a 21 meses de prestaciones que el organismo considera cobradas indebidamente.

El beneficiario, nacido en 1963, recibía esta ayuda desde abril de 2021. Durante 2022, obtuvo ingresos por el alquiler turístico de un inmueble durante 91 días y superó en junio el límite de rentas establecido para acceder a la prestación.

El conflicto surgió porque omitió esos ingresos ante el SEPE y declaró posteriormente que su situación económica permanecía igual .

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El origen del procedimiento se remonta a junio de 2022, cuando los ingresos obtenidos por el alquiler turístico superaron el máximo económico permitido para conservar el subsidio. En aquel momento, la normativa establecía un límite equivalente al 75% del salario mínimo interprofesional (SMI), situado en 750 euros mensuales, con exclusión de las pagas extraordinarias.

La resolución judicial establece que deberá devolver 9979,26 euros correspondientes a 21 meses de prestaciones que el organismo considera cobradas indebidamente. Shutterstock

El 15 de febrero de 2023, el beneficiario presentó su declaración anual de rentas, un trámite obligatorio para mantener la prestación. En el documento aseguró que sus ingresos permanecían iguales, pese a las ganancias obtenidas por el alquiler. Esta circunstancia resultó determinante para la resolución judicial.

En mayo de 2024, el SEPE declaró la extinción de la ayuda y reclamó 9979,26 euros por las cantidades percibidas entre julio de 2022 y marzo de 2024. El afectado recurrió la decisión y el Juzgado de lo Social número 1 de Mataró estimó parcialmente su demanda, al considerar que correspondía suspender la prestación únicamente durante el mes en el que había superado el límite económico.

Posteriormente, ambas partes presentaron recursos ante el TSJ de Cataluña. En su resolución del 20 de julio de 2026, el tribunal revocó el criterio del juzgado y respaldó la decisión del SEPE. La Sala consideró acreditada la ocultación de ingresos, un elemento que justificó la extinción del subsidio conforme a la normativa aplicable al caso.

Cuánto dinero se puede ingresar en 2026 sin perder el subsidio para mayores de 52 años

El SEPE establece que las personas beneficiarias del subsidio para mayores de 52 años deben acreditar rentas propias inferiores al 75% del salario mínimo interprofesional, con exclusión de las pagas extraordinarias. En 2026, el límite está fijado en 915,75 euros mensuales, de acuerdo con las cuantías oficiales publicadas por el SEPE.

Los ingresos procedentes del alquiler de inmuebles forman parte de las rentas que deben tenerse en cuenta para comprobar el cumplimiento de este requisito. Por este motivo, los beneficiarios tienen la obligación de comunicar las variaciones económicas que puedan afectar a su derecho a percibir la ayuda y presentar la correspondiente declaración anual de rentas.

Los ingresos procedentes del alquiler de inmuebles forman parte de las rentas que deben tenerse en cuenta para comprobar el cumplimiento de este requisito. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La normativa también contempla diferencias entre la suspensión temporal y la extinción definitiva del subsidio. Desde el 1 de noviembre de 2024, el artículo 280 de la Ley General de la Seguridad Social regula los efectos de superar el límite de rentas y las consecuencias de incumplir las obligaciones de comunicación.

En determinados supuestos, corresponde reclamar las mensualidades percibidas indebidamente y tramitar un procedimiento sancionador.

En el caso resuelto por el TSJ de Cataluña se aplicó la legislación vigente cuando ocurrieron los hechos, anteriores a esta reforma. La sentencia pone de relieve la importancia de declarar los ingresos extraordinarios, incluso cuando proceden de una actividad temporal como el alquiler turístico.