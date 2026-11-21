Las vacaciones de Navidad del curso 2026-2027 en la provincia de Cádiz irán del 23 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027, ambos incluidos.

Las vacaciones de Navidad del curso 2026-2027 en la provincia de Cádiz irán del 23 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027, ambos incluidos, según el calendario escolar publicado por la Junta de Andalucía.

Como el 9 y el 10 de enero son sábado y domingo, las clases se retomarán el lunes 11 de enero. En varias comunidades, además, las clases tampoco vuelven hasta ese día.

Cuándo empezó y cuándo termina el curso

El calendario fijó fechas de inicio distintas según las enseñanzas. El 3 de septiembre de 2026 empezó el primer ciclo de Educación Infantil y el 10 de septiembre, el segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial. El 15 de septiembre lo hicieron ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente, y el 21 de septiembre, las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial.

El último día lectivo para todas las enseñanzas será el 23 de junio de 2027. El calendario suma 181 días lectivos para Infantil, Primaria y Educación Especial, y 178 para el resto de las enseñanzas.

Semana Santa y festivos del curso

Las vacaciones de Semana Santa irán del 22 al 28 de marzo de 2027, ambos incluidos, y son el otro gran periodo sin clases del calendario.

Como festivos, el calendario incluye el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; el 2 de noviembre, por el traslado del Día de Todos los Santos; el 7 de diciembre, por el traslado del Día de la Constitución, y el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. También figura el 1 de marzo, por el traslado del Día de Andalucía.

Las vacaciones de Semana Santa irán del 22 al 28 de marzo de 2027, ambos incluidos, y son el otro gran periodo sin clases del calendario. Fuente: Junta de Andalucía

Día de la Comunidad Educativa y días locales

El 30 de abril de 2027 aparece en el calendario como Día de la Comunidad Educativa, una de las fechas sin clase que las familias deben tener en cuenta.

El documento reserva además tres espacios para los días no lectivos locales, que figuran en blanco. Por eso, conviene consultar también el calendario de la localidad o del centro educativo.