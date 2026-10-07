La beca MEC para universitarios del curso 2026-2027 ya tiene fijadas sus cuantías y requisitos. La convocatoria general contempla una beca de matrícula y distintas ayudas económicas que dependen de la renta familiar, la necesidad de residir fuera del domicilio habitual, el rendimiento académico y la situación particular de cada estudiante. La solicitud para este curso estuvo abierta del 7 de abril al 19 de mayo de 2026.

La cantidad que puede recibir cada universitario no es igual en todos los casos

La ayuda puede incluir 1700 euros vinculados a la renta, hasta 2700 euros por residencia, entre 50 y 125 euros por excelencia académica y una cuantía variable de al menos 60 euros, además de la beca de matrícula para los créditos cursados por primera vez.

¿Cuánto dinero da la beca MEC a los universitarios en 2026/27?

La cuantía fija ligada a la renta asciende a 1700 euros. Para acceder a ella, el estudiante debe encontrarse dentro del umbral de renta correspondiente y cumplir el resto de condiciones académicas y administrativas establecidas en la convocatoria.

A esta cantidad se pueden sumar 2700 euros por residencia cuando el estudiante necesita vivir fuera del domicilio familiar durante el curso y cumple los requisitos establecidos. La normativa exige que exista una necesidad de residir fuera del domicilio familiar por circunstancias relacionadas con la distancia, los medios de transporte o los horarios lectivos.

También existe una ayuda por excelencia académica, que oscila entre 50 y 125 euros según la nota media. El importe es de 50 euros para notas de entre 8 y 8,49; 75 euros entre 8,50 y 8,99; 100 euros entre 9 y 9,49 y 125 euros para una nota media de 9,50 o superior.

La cuantía fija ligada a la renta asciende a 1700 euros. Fuente: Shutterstock.

Por último, está la cuantía variable, cuyo importe se calcula de forma individual en función de la renta familiar y el rendimiento académico. Para el curso 2026/27, el mínimo establecido es de 60 euros.

¿Cuánto puede cobrar un universitario en total?

Si un estudiante reúne las condiciones para recibir todas las cuantías fijas máximas, podría sumar 1700 euros de renta + 2700 euros de residencia + 125 euros de excelencia, a lo que se añade la cuantía variable.

Es decir, 4525 euros en ayudas económicas fijas , sin contar la beca de matrícula ni la cuantía variable.

La beca de matrícula no se entrega como un ingreso directo al estudiante. Cubre el importe de los créditos matriculados por primera vez en el curso 2026/27, de acuerdo con las condiciones establecidas para los estudios universitarios.

Además, la normativa introduce para este curso una novedad para determinados universitarios con matrícula parcial de entre 48 y 59 créditos: pueden acceder a 350 euros de la cuantía ligada a la renta y otros 350 euros de la vinculada a la residencia, además de la matrícula y la cuantía variable mínima, siempre que cumplan los requisitos correspondientes.

¿Cuándo se cobra la beca MEC 2026/27?

El Ministerio de Educación no establece una única fecha de ingreso para todos los estudiantes. El expediente pasa por distintas fases de comprobación y resolución, por lo que el momento en que llega el dinero depende de la tramitación de cada solicitud y de la administración o unidad de becas correspondiente.

La cantidad que puede recibir cada universitario no es igual en todos los casos. Fuente: Shutterstock.

La resolución definitiva tiene un plazo máximo de seis meses, que se cuenta desde el momento en que se dispone de la información necesaria para calcular la cuantía variable. El estado de la solicitud puede consultarse en la sede electrónica del Ministerio, dentro del apartado “Mis expediente”.

Las distintas partes de la beca también pueden tramitarse por separado. La cuantía variable requiere información adicional de las administraciones y universidades para calcular su importe, mientras que la beca de matrícula se compensa directamente con las universidades. Por este motivo, no existe una fecha única de cobro para todos los componentes de la beca.

Para el curso 2026/27, el calendario presupuestario prevé que determinados libramientos de las becas puedan comenzar a partir del 15 de noviembre de 2026, aunque esa fecha corresponde a las transferencias de fondos a las administraciones gestoras y no significa que todos los estudiantes reciban el dinero ese día.