La Agencia Tributaria explica que los premios de hasta 40.000 euros están exentos de impuestos, mientras que las cantidades superiores tributan al 20% únicamente por el importe que exceda ese límite.

A menos de un mes del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2026, que se celebrará el próximo 22 de diciembre, miles de españoles se preparan para participar en una de las tradiciones más populares de estas fechas.

Sin embargo, quienes compartan un décimo con familiares, amigos o compañeros de trabajo deberán tener en cuenta una serie de condiciones para cobrar el premio y cumplir con sus obligaciones fiscales.

Según explica la Agencia Tributaria, los premios de hasta 40.000 euros están exentos de impuestos, mientras que las cantidades superiores tributan al 20% únicamente por el importe que exceda ese límite.

Cómo se reparten los impuestos de un décimo compartido de la Lotería de Navidad

La Agencia Tributaria establece que, cuando un décimo resulta premiado y pertenece a varias personas, los 40.000 euros exentos deben distribuirse proporcionalmente entre todos los participantes, según su porcentaje de participación.

Por ejemplo, si dos personas comparten un décimo premiado con 100.000 euros a partes iguales, cada una tendrá derecho a 50.000 euros del premio, de los cuales 20.000 estarán exentos.

De esta manera, cada participante tributará al 20% sobre los 30.000 euros restantes, lo que supone una retención de 6000 euros. Por tanto, cada uno recibirá 44.000 euros netos.

La organización encargada del pago practicará la retención correspondiente al momento de abonar el premio, por lo que los contribuyentes del IRPF no tendrán que presentar una autoliquidación adicional por este gravamen.

Qué hay que hacer para cobrar un décimo compartido si resulta premiado

En el caso de los premios compartidos, es necesario identificar a todos los beneficiarios y acreditar el porcentaje de participación de cada uno, especialmente cuando el cobro lo gestione una sola persona.

Según Loterías y Apuestas del Estado, los premios inferiores a 2000 euros pueden cobrarse en los puntos de venta autorizados, mientras que los de importe igual o superior a esa cantidad deben gestionarse a través de las entidades financieras colaboradoras.

Cuando el décimo compartido tenga un premio de al menos 2000 euros, todos los titulares deberán identificarse ante la entidad bancaria para tramitar el cobro.

También se recomienda conservar una prueba del acuerdo de participación y del reparto del décimo, ya que Hacienda podrá solicitar documentación que acredite quiénes eran sus titulares y qué porcentaje correspondía a cada persona.

En el caso de los premios compartidos, es necesario identificar a todos los beneficiarios y acreditar el porcentaje de participación de cada uno, especialmente cuando el cobro lo gestione una sola persona. Fuente: Pixabay

Cuánto dinero reparte la Lotería de Navidad 2026 por cada décimo

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2026 repartirá un total de 2870 millones de euros en premios, según Loterías y Apuestas del Estado.

El premio más importante será el Gordo, dotado con 400.000 euros por décimo, aunque también se distribuirán otros premios menores, como la pedrea, las aproximaciones y los reintegros.

Premio Cantidad de premios por serie Premio por décimo El Gordo (1.º premio) 1 400.000 euros Segundo premio 1 125.000 euros Tercer premio 1 50.000 euros Cuartos premios 2 20.000 euros Quintos premios 8 6000 euros Pedrea 1794 100 euros Aproximación al primer premio 2 2000 euros Aproximación al segundo premio 2 1250 euros Aproximación al tercer premio 2 960 euros Centenas del primer, segundo, tercer y cuartos premios 495 100 euros Terminaciones de dos cifras de los tres primeros premios 2997 100 euros Reintegro 9999 20 euros

Los importes corresponden a premios brutos por décimo de 20 euros. Algunos premios pueden acumularse.