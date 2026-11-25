La acumulación de cal puede obstruir los orificios de la alcachofa de la ducha y reducir el caudal del agua.

La acumulación de cal es uno de los problemas más frecuentes en los cuartos de baño, especialmente en aquellas zonas de España donde el agua contiene una elevada concentración de minerales. Con el paso del tiempo, estos residuos pueden obstruir los pequeños orificios de la alcachofa de la ducha y dificultar la salida del agua.

Aunque el vinagre y el bicarbonato de sodio suelen protagonizar numerosos trucos de limpieza doméstica, existe otro ingrediente que verdaderamente puede eliminar estas incrustaciones: el ácido cítrico.

Este compuesto, presente de forma natural en frutas como el limón, también se comercializa en polvo para la limpieza del hogar y permite disolver los depósitos de cal sin necesidad de sustituir la alcachofa de la ducha.

Ni bicarbonato ni vinagre: el producto que ayuda a eliminar la cal de la ducha

El fabricante de grifería Hansgrohe recomienda utilizar productos de limpieza suaves a base de ácido cítrico para eliminar las incrustaciones del cabezal de la ducha.

Su composición permite disolver los depósitos de carbonato de calcio que se acumulan alrededor de los orificios e impiden que el agua salga de manera uniforme.

La compañía desaconseja el uso de bicarbonato y productos a base de vinagre para limpiar sus griferías, puesto que pueden deteriorar determinados acabados y materiales, especialmente con el uso frecuente.

Limpiar periódicamente la alcachofa de la ducha permite prevenir la acumulación de cal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El verdadero truco para eliminar la cal incrustada en los agujeros de la alcachofa de la ducha

Para poner en práctica este truco de limpieza, solo será necesario disponer de un recipiente, agua, guantes, un paño suave y un producto antical a base de ácido cítrico.

El procedimiento consiste en seguir estos pasos:

Desenroscar la alcachofa de la ducha y separarla de la manguera. Preparar una solución de agua y limpiador a base de ácido cítrico, según las proporciones indicadas en el envase. Sumergir el cabezal, siempre que el fabricante permita este procedimiento. Dejar actuar el producto durante unos minutos. Hansgrohe recomienda no superar los diez minutos. Aclarar la alcachofa con abundante agua limpia y frotar suavemente las boquillas de silicona, si las tiene. Volver a instalar el cabezal y abrir el grifo para comprobar que el agua sale correctamente.

También conviene revisar el pequeño filtro situado en la conexión entre la alcachofa y la manguera, puesto que la suciedad acumulada en esta pieza puede reducir el caudal del agua.

Por qué se acumula cal en la alcachofa de la ducha

La formación de cal está directamente relacionada con la dureza del agua, que depende principalmente de su concentración de calcio y magnesio.

Cuando el agua se evapora, estos minerales pueden permanecer adheridos a las superficies y formar una capa blanquecina que resulta cada vez más difícil de eliminar.

En la alcachofa de la ducha, las incrustaciones pueden provocar diferentes problemas:

Obstrucción de los orificios de salida del agua.

Chorros de agua desviados o irregulares.

Reducción del caudal.

Aparición de manchas blanquecinas en la grifería.

La eliminación de estos residuos puede ayudar a recuperar la intensidad habitual del chorro, siempre que la pérdida de caudal se deba a una obstrucción y no a un problema de presión en las tuberías.