Las deudas del fallecido se transmiten junto con sus bienes a los herederos. (Imagen ilustrativa)

Vender la parte de una herencia no libera al heredero de las deudas del fallecido. La ley entiende que quien vende, dona o cede sus derechos ya ha aceptado la herencia, y con esa aceptación asume las obligaciones pendientes con sus propios bienes.

Así lo establece el Código Civil, publicado por Real Decreto de 24 de julio de 1889, que las deudas del causante no desaparecen con su muerte, sino que se transmiten junto con sus bienes y derechos.

Por eso conviene saber qué actos cuentan como aceptación antes de decidir qué hacer con la herencia.

Qué actos se entienden como aceptación de la herencia en España

El artículo 1000 del Código Civil considera aceptada la herencia cuando el heredero vende, dona o cede su derecho a un extraño, a todos sus coherederos o a alguno de ellos. También cuando la renuncia, aunque sea gratis, en beneficio de uno o varios de ellos.

La renuncia por precio a favor de todos los coherederos por igual cuenta igualmente como aceptación. Pero hay una excepción, ya que si es gratuita y favorece a quienes deben acrecer con la porción renunciada, no se entiende aceptada .

El Código Civil establece cuándo se entiende aceptada una herencia. (Imagen ilustrativa) sasintip

Qué implica aceptar sin beneficio de inventario

Según el artículo 1003, cuando la aceptación es pura y simple, o sin beneficio de inventario, el heredero responde de todas las cargas de la herencia. Lo hace no solo con los bienes heredados, sino también con su patrimonio personal.

Esa responsabilidad puede superar el valor de lo recibido, algo que ocurre cuando se desconocen las deudas. Además, aceptar o repudiar una herencia es irrevocable, salvo que haya vicios en el consentimiento o aparezca un testamento desconocido.

Qué deudas pueden heredarse

La herencia comprende los bienes, derechos y obligaciones del fallecido que no se extinguen con su muerte. Entre ellas figuran las hipotecas, los préstamos personales, las deudas con Hacienda y la Seguridad Social, las facturas pendientes y las pensiones alimenticias.

Quien hereda un inmueble hipotecado asume el pago de la hipoteca o la renegociación con el banco. Si el valor de la vivienda es menor que la deuda, el heredero puede acabar pagando más de lo que vale.

Cómo protegerse antes de decidir sobre una herencia

La aceptación a beneficio de inventario limita la responsabilidad a los bienes de la herencia y deja a salvo el patrimonio propio. Es la opción más segura cuando hay dudas sobre posibles deudas.

También se puede pedir la formación de un inventario antes de aceptar o repudiar, para deliberar con más información. Conviene comprobar las deudas con Hacienda y la Seguridad Social y el estado de los inmuebles.