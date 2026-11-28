El EES registra de forma digital las entradas y salidas de viajeros de fuera de la UE. (Imagen ilustrativa)

Viajar a Europa desde fuera de la UE ya no deja solo un sello en el pasaporte. Un registro digital lleva la cuenta de cada entrada y salida, y de cuántos días puede quedarse cada viajero.

Se llama Sistema de Entradas y Salidas (EES) y funciona en las fronteras exteriores de 29 países europeos, incluida España. Controla las estancias cortas, de hasta 90 días dentro de cualquier período de 180.

Para quienes viajan seguido por trabajo, turismo o familia, entender cómo funciona evita sorpresas en la frontera.

Qué es el EES y a quiénes afecta

Según Travel to Europa, es un sistema informático automatizado que registra a los nacionales de países no miembros de la UE que hacen una estancia corta, cada vez que cruzan una frontera exterior. Alcanza tanto a quienes necesitan visado como a quienes no.

El sistema guarda los datos del pasaporte, la imagen facial, las huellas dactilares, y la fecha y el lugar de cada entrada o salida. También anota las denegaciones de entrada, apoyado en el Reglamento (UE) 2017/2226.

Cómo se controla la regla de los 90 días en 180

La norma sigue siendo la misma, pero antes se aplicaba con sellos borrosos y cálculos aproximados. Ahora cada día cuenta: cada entrada queda registrada y cualquier exceso se detecta sin margen de interpretación. Además, el período de 180 días se calcula de forma conjunta para todos los países que usan el sistema.

El límite para estancias cortas es de 90 días dentro de cualquier período de 180. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué ocurre si superas el límite permitido

Quien ya pasó 90 días en un período de 180 e intenta volver a entrar, será rechazado en la frontera. La denegación queda registrada en el EES y, si la persona no está sujeta al registro, se estampa un sello de entrada cancelada en su pasaporte.

Entre los objetivos del sistema figura impedir que se sobrepase la estancia permitida y evitar el uso de identidades falsas.

Desde cuándo funciona el EES en Europa

El EES empezó a aplicarse de forma progresiva el 12 de octubre de 2025. En España, la primera prueba fue en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Según la Comisión Europea, desde el 10 de abril de 2026 el sistema está plenamente operativo en todos los pasos fronterizos exteriores de la UE, excepto en Chipre e Irlanda.